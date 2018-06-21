Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan Suriyeliler için, "Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"BİZ ATTIĞIMIZ HER ADIMI BİLEREK ATARIZ"

Hükümet İran'la anlaştı mı? Amerika'yla anlaştı mı? Bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın. Biz attığımız her adımı bilerek atarız. Biz bak Fıratın batısında Rusya ve İran ile işlerimizi götürdük. Doğusunda ise Irak ile İran ile çalışmalarımızı sürdürdük.

"ŞU ANDA MÜNBİÇ'TE BİZ DEVRİYE GEZİYORUZ"

Şimdi de koalisyon güçleriyle bunu sürdürüyoruz. Buyurun Dışişleri Bakanımı ayın 4'ünde Amerika'ya gönderdim. Oturdular konuştular, karar verildi. Neydi o? PYD YPG Münbiç'ten çıkacak, Fırat'ın doğusuna gidecek. Şimdi başladılar mı? Başladılar. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız şu anda Münbiç'e girdi mi? Girdi. Nerede yatıyorsun sen ya Muharrem? Sen bunları görmüyor musun? Bunlarda göz var, görmez. Kulak var duymaz. Bakın bizim şu anda sadece İdlib'de gözlem kulelerimiz var. Bu gözlem kuleleriyle oraları kontrol altına aldık. Şu anda Münbiç'te biz devriye geziyoruz, bu noktaya geldik. Ama bunların haberi yok.

"AFRİN'DE 4 BİN 700'E YAKIN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Niye? Dert başka. Girdik mi Afrin'e? Girdik. Şu anda 4 bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik Afrin'de. Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik. Şimdi de neredeyiz? Kandil'de. Kandil'de ilk etapta 20 uçakla 10 noktayı vurduk. Dedik yetmez, ikinci bir operasyon yaptık. İkinci operasyonda uçaklarımız 35 lider kadrodan toplantı halinde evet PKK'lıyı yerinde vurduk; 35.

"SURİYE'Yİ PARAMPARÇA EDECEKLER"

Biz öyle izne tabii değiliz. Kararımızı kendimiz veririz. İşte seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerine sağlamayı hedefliyoruz. Ama bunun için önce 24 Haziran'ı sağ salim geçirmemiz gerekiyor. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin güçlü olmasına bağlıdır. Aksi takdirde Suriye'yi paramparça edecekler. Kuracakları terör devletiyle bizi de sürekli rahatsız edecekler.

"SEÇİMİN ARDINDAN MİSAFİRLERİMİZİN TAMAMININ EVLERİNE DÖNMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

"200 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 200 bini bulduğunu söyledi.

"Biz, Fırat'ın batısında Rusya ve İran'la işlerimizi götürdük." ifadesini kullanan Erdoğan, "Doğusunda ise Irak'la, İran'la çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de koalisyon güçleriyle beraber bunu sürdürüyoruz." dedi.

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Kaynak: haberinburada