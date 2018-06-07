ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: YAZIN ÖĞRENCİLERDEN YURT ÜCRETİ ALINMAYACAK
Külliyeye gelen gençlerle sahur yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir öğrencinin yaz sezonunda da kendilerinden yatak ücreti alındığını söylemesi üzerine şaşırarak, yazın öğrencilerden yurt ücreti alınmaması için talimat verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde kendisine sosyal medyadan çağrıda bulunan gençlerin davetine icabet edip yurtta kalan öğrencilerle birlikte sahurda bir araya gelmişti. Bu sefer de Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliyede gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweete cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var" paylaşımında bulunarak öğrencileri Külliye'ye davet etti.
EMİNE ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA ÖĞRENCİLERDEN CEVAP
Emine Erdoğan'ın çağrısına cevap veren gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sahur yaptı.
YAZIN YURTLARDAN ÜCRET ALINAMAYACAK
Bir öğrencinin yaz sezonunda da kendilerinden yatak ücreti alındığını söylemesi üzerine Erdoğan, "Sinan ne bu iş. Şimdi ben Sinan Bey'e talimatı verdim, bundan sonra yaz sezonunda sizlerden ücret alınmayacak" açıklamasının ardından öğrencilerden coşkulu bir alkış aldı.
Kaynak: haberinburada
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