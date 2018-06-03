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Erdoğan talimatı verdi, UBER'e ceza yağdı!

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ, UBER'E CEZA YAĞDI!

İstanbul'da sıkı denetim başlatan ekipler, UBER ve SCOTTY araçlarını durdurup yolcu ve sürücülerine toplam 96 bin lira para cezası kesildi.

Tarih : 03 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : Erdoğan Talimatı Verdi, Uber'e Ceza Yağdı!(5/10)1

İstanbul'da UBER ve SCOTTY uygulamalarını kullananarak yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne 87 bin 174 TL 29 yolcuya ise 9 bin 686 lira para cezası kesildi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNDEN SONRA DENETİM SIKLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün UBER ile ilgili sözlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

DENETİMLERDE YOLCU VE SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Denetim noktalarından bir olan Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Sivil Trafik ekipleri caddeye giren UBER araçlarını ve SCOTTY motosikletlerini durdurdu. Kontroller sırasında uygulama üzerinden çalıştığı tespit edilen sürücülerin ehliyeti ve ruhsatları istenirken yolcuların ise kimlikleri kontrol edildi. Gerekli kontrollerinden ardından tespit tutanağı tutularak sürücü ve yolculara ceza kesildi.

YOLCU VE SÜRÜCÜLERE TOPLAM 96 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle toplam 87 bin 174 TL ceza kesilirken 29 yolcuya ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle toplam 9 bin 686 TL para cezası yazıldı.

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Kaynak: haberinburada



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