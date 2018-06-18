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Erdoğan, Moderatörlüğünü Yaptığı Canlı Yayında Soruları Yanıtlıyor
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Erdoğan, moderatörlüğünü yaptığı canlı yayında soruları yanıtlıyor

ERDOĞAN, MODERATÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI CANLI YAYINDA SORULARI YANITLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akşam ilginç bir canlı yayına katılacağım" demişti. Katıldığı yayında gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, programın moderatörlüğünü bizzat yapıyor.

Tarih : 18 Haziran 2018, 23:20
Puan Ver : Erdoğan, Moderatörlüğünü Yaptığı Canlı Yayında Soruları Yanıtlıyor(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akşam ilginç bir canlı yayına katılacağım" demişti. Katıldığı yayında gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, programın moderatörlüğünü bizzat yapıyor.

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii binasında gerçekleşen buluşmada gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"KAPILARDA DİLENİYORDUK NE OLUR BANA BİR HELİKOPTER VER"

Biz savunma sanayiinde yüzde 20'den 65'e çıktık. İHA'larımızı, SİHA'larımızı üretir hale geldik. Hedef çok daha ileri gidebilmek ve bu başarılarımıza yeni başarılar ilave etmek suretiyle savunma sanayiinde kendimize yetebilme dışında ihracatta çok ciddi girdiler sağlamak. Bizim milli ve yerli projemiz var. Biz böyle çıktık. Biz o milli, yerli projemizle şu anda savunma sanayiinde rekabet alanının içerisindeyiz. Örneğin biz şimdi ATAK helikopterlerini yapıyoruz. Nerelerden nereye geldik. Temennim odur ki sizlere şu anda üretim bandında olanları gezdirmek isterim. Burada 24 saat mesai var. Kapılarda dileniyorduk, ne olur bana bir tane helikopter ver. Nereden nereye geldik. Şimdi biz bunu aştık.

"2023'E KADAR 150 ÇOCUK KÜTÜPHANESİ KURACAĞIZ"

16 yılda biz hükümetimiz olarak 126 adet bilim ve sanat merkezi açtık. Şimdi bunun çok daha ilerisini Haliç'te açıyoruz. Haliç'teki tersaneyi buna dönüştüreceğiz. İstanbul Rami Kışlası'nı aynı şekilde kütüphaneye dönüştürüyoruz. 2023'e kadar 150 çocuk kütüphanesi kuracağız. Kodlama ve yazılım eğitimine ilkokuldan itibaren başlıyoruz.

"KEKİ BİR ŞEYLE KARIŞTIRIYOR"

Dünyadan haberi olmayınca keki bir şeyle karıştırıyor. Benim kızım Amerika'da tahsil yaparken, arıyorum soruyorum neredesin kızım, kütüphanedeyim diyor. Onlar için en isabetli çalışma yeri orası. Millet Kıraathaneleri bu işlevi görecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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