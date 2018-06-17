Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'daki İstanbul Mitingi'ne katılan yüz binlerce kişiyi helikopterden selamladı. Mitingde yaşanan büyük coşku fotoğraflara da yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'daki İstanbul Mitingi'ne katılan yüz binlerce kişiyi helikopterden selamladı. Mitingde yaşanan büyük coşku fotoğraflara da yansıdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HELİKOPTERDEN SELAMLADI

Seçimlere bir hafta kala AK Parti büyük İstanbul Mitingi'ni Yenikapı'da düzenledi. Öğle saatlerindeki yoğun yağışa rağmen İstanbullular alana aktı, meydanı hınca hınç doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalabalığı helikopterden böyle selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting öncesi alanda eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile de bir süre görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge katılanları eşi Emine Erdoğan ile selamladı.

MİTİNGDEN NOTLAR

Miting alanına dev sahne ve LED ekranlar kuruldu. Avrasya Tüneli ve bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Bayram için İstanbul'a gelen çok sayıda yerli ziyaretçi de mitinge katıldı.

15 BİN POLİS GÖREV YAPTI

Büyük İstanbul Mitingi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik tedbirleri kapsamında toplam 15 bin polis görev yaptı.

İstanbul Bakırköy'de ise üç bin polis görevli olacak. İstanbul havadan altı polis helikopteri ile denetlenecek ve Deniz Polisi de görevde.

Deniz Polisi, beş deniz aracı ile tebdir alacak. İstanbul'da 56 zırhlı araç ve 85 TOMA da güvenlik tedbirleri kapsamında hazır bulunduruluyor.

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

AK Parti'nin Yenikapı'da düzenleyeceği Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı miting sebebiyle saat 09.30'dan itibaren kentte bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Atatürk Bulvarı yönünden Unkapanı Köprüsü'den Sirkeci'ye katılım, gerekirse Taksim istikametinden Unkapanı Köprü'den Sirkeci'ye katılım, Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesi'nden Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikameti, Ragıp Gümüş Pala Caddesi, Cemil Birsel Caddesi'nden Sirkeci istikameti, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci Meydan istikameti, Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi, Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi'nden Zeytinburnu Ek Hizmet Binası Sahil Kuzeye katılım arasına çıkan tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi'ne katılım ve 10. Yıl Caddesi, Genç Osman Caddesi, Sahil Keneddy Caddesi'ne kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Zeytinburnu Demirhane Caddesi'nden Kazlıçeşme otopark alanı, 10. Yıl Caddesi istikameti ve Demirhane Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyant ile Galata Köprü arası gidiş ve geliş, Avrasya Tüneli (her iki yön) araç trafiğine kapatıldı.

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Kaynak: haberinburada