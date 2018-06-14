Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suruç'taki saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milletvekilimizin abisi de bu saldırıda PKK'lılar tarafından öldürüldü." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suruç'ta AK Partililere yönelik yapılan silahlı saldırı için, "Şanlıurfa Suruç'ta milletvekilimiz ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığımı ifade etmek isteri. Milletvekilimizin abisi de bu saldırıda PKK'lılar tarafından öldürüldü. Aynı şekilde kardeşleri de yaralı şekilde hastanede." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Milli İrade Platformu'nun düzenlediği iftar programında konuşma yapıyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"MİLLETVEKİLİMİZİN ABİSİNİ PKK'LILAR ÖLDÜRDÜ"

Şanlıurfa-Suruç'ta Milletvekilimizin ağabeyi PKK'lılar tarafından öldürüldü.

Bu olay, PKK ve HDP'nin, Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerinin hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZİN BU OYUNU BOZACAKLARINA İNANIYORUM"

Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum.

Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır.

"BU HAZIMSIZLIK BUNLARI İYİCE ÇILGINLAŞTIRIYOR"

Ve şu anda bir yola girmiş vaziyetteyiz. Bu hazımsızlık bunları iyice çılgınlaştırıyor. Artık önümüzdeki durumu görüyorlar.

DERSLERİNİ VERDİK, VERİYORUZ, VERECEĞİZ

Biliyorsunuz bunlar daha önce de bölgede bizim pek çok il ve ilçe yöneticimizi şehit ettiler.

Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen ama ellerinden de silahı bırakmayanlara derslerini verdik, veriyoruz, vereceğiz.

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Kaynak: haberinburada