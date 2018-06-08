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ERDOĞAN, MİLLET KIRAATHANESİ İÇİN MÜJDEYİ VERDİ: HER ŞEY ÜCRETSİZ OLACAK


Erdoğan, Millet Kıraathanesi İçin Müjdeyi Verdi: Her Şey Ücretsiz Olacak
Tarih : 08 Haziran 2018, 19:10
Puan Ver : Erdoğan, Millet Kıraathanesi İçin Müjdeyi Verdi: Her Şey Ücretsiz Olacak(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde halka seslendi. Erdoğan konuşmasında Millet Kıraathanesi projesinden bahsederek müjdeyi duyurdu. Erdoğan, "Millet Kıraathaesi'ndeki kekler ve çaylardan ücret almak yok. Gençlerimiz kekini alacak, çayını, kahvesini alacak, interneti olacak. Oturacak dersini çalışacak." ifadelerini kullandı.

Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"YIKMA VAADİYLE GELENLERE SORUN"

Karşınıza yıkma vaadiyle gelenlere sorun; AK Parti Türkiye'de 284 yeni derslik yaptı. Onları yıkacak mısınız? AK Parti 258 tünel açtı. Siz bunları tekrar taşla toprakla mı dolduracaksınız.

"EY MUHARREM SENİN ECDADIN BÖYLEYDİ"

Bay Muharrem siz doğalgaz borularını söküp evleri tekrar kömür sobasına mı dördüreceksiniz. Nur, Demirdağ uçak fabrikasında yeri uçağını üretiyordu. CHP fabrikayı kapatıp gaz ocağı fabrikasında dönüştürdü. Ey Muharrem senin ecadın böyleydi.

"BAY KEMAL'İN AKLIYLA HAREKET EDİLMEZ"

Muharrem'den hiç terörle mücadeleyi duydunuz mu? Onların böyle bir derdi yok. Beyannamelerinde böyle bir şey yok. Bay Kemal Afrin'e girmeyin dedi. Dinledik mi? Hayır. Çünkü onun aklıyla hareket edilmez. Onlar Ankara'ya birlikte yürüdü. Bizim yandaşımız millet.

"ÇAMLICA CAMİİ'NİN BENZERİNİ YAPACAĞIZ"

İstanbul'daki Çamlıca Camii'nin bir benzerini Kayseri'ye yapacağız. İllerimize Millet kıraathaneleri kuracağız. İçinde tamamen kitaplar kahveler olacak. Kahvesi çayı olacak, 24 saat hizmet verecek.

"MİLLET KIRAATHANESİNDEKİ KEKLER VE ÇAYLARDAN ÜCRET ALMAK YOK"

Millet Kıraathaesindeki kekler ve çaylardan ücret almak yok. Cello bunlar cello. Kraathane ne demek biliyor musun. Okuma evi demektir. Bunun başına milleti de koyduğun zaman milletin okuma evi olacak.Gençlerimiz kekini alacak, çayını, kahvesini alacak, interneti olacak. Oturacak dersini çalışacak.

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Kaynak: haberinburada



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