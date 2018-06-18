Türkiye-ABD anlaşması sonunda sonuç verdi. Türk ve Amerikan askerleri, Menbiç kırsalında devriyeye başladı. Partisinin Samsun mitinginde konuyla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, "Şu anda Menbiç'te devriye gezmeye başlandı. Niye? Kardeşim iş bilenin kılıç kuşananın" dedi.

YILDIRIM DA DOĞRULADI

Konuyla ilgili ilgili Başbakan Binali Yıldırım da "Askerimiz Menbiç'te göreve başladı" ifadesini kullandı.

TSK'DAN İLK MENBİÇ AÇIKLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kaldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD'nin Avrupa Komutanlığı Karargahı/Stuttgart'ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda, Türkiye ve ABD askeri yetkilileri tarafından, üzerinde çalışılan Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalınmış ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırılmıştır."

Kaynak: haberinburada