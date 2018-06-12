Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arsındaki "Diyarbakır" polemiği büyüyor. Son olarak Eskişehir'de vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "İstihbarattan bilgi aldım, Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine katılanların tamamı HDP'liymiş" dedi.

İNCE, CEVAP VERDİ: AK PARTİLİ KARDEŞLERİM DE VARDI

Muharrem İnce, Diyarbakır'da yaptığı miting için "HDP'liler vardı" eleştirisini yöneltten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Merak etme, AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum" cevabını verdi.

ERDOĞAN: İSTİHBARATTAN BİLGİ ALDIM

İnce'nin bu cevabı sonrası Eskişehir'de vatandaşlara hitap eden Erdoğan, bu iddiasını bir adım daha ileri taşıyarak "Diyarbakır'da dün bir miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre bu mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li. Bir tane Türk bayrağı yok. Bunların kimlerle beraber oturup kalktıkları ortada" ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada