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ERDOĞAN, İNCE'NİN ŞİİR KİTABINA DEĞİNDİ: İÇİNDE NE YAZDIĞINI OKUYACAĞIM


Erdoğan, İnce'nin şiir kitabına değindi: İçinde ne yazdığını okuyacağım
Tarih : 18 Haziran 2018, 19:50
Puan Ver : Erdoğan, İnce'nin Şiir Kitabına Değindi: İçinde Ne Yazdığını Okuyacağım(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin erotik şiirlerinin de yer aldığı kitabı hakkında "İçinde ne yazdığını okumayacağım, gençler görecekler" dedi.

İNCE'NİN EROTİK ŞİİRLERİNİN DE OLDUĞU KİTABINA DEĞİNDİ

24 Haziran öncesi Samsun'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sosyal medyanın gündemine gelen CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin Tatanka adını verdiği ve erotik içerikli şiirlerinin de yer aldığı kitaptan bahsetti.

"ESKİ DEFTERLERİNİ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan şunları söyledi: Biz belki utanır yüzü kızarır diye, Bay Muharrem 'in eski defterlerini açmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde taktığı maskenin arkasındaki çirkinlikleri vatandaşlarımıza göstermeye devam edeceğiz. Bunun şairlik yönü de var. Ha gençler biliyor. Ben bunu o şiir kitabından bazı yerleri okumayacağım ama gençler o kitabın içinde nelerin olduğunu görecekler. Bunun da hangi istikamet üzere olduğunu görecekler. Bu milleti kimse aldatamayacak, biz bugüne kadar oyunu sandıkta bozduk.

İşte İnce'nin Tatanka isimli kitabından bahse konu olan şiirleri:

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Kaynak: haberinburada



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