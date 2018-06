Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kdz. Ereğli mitinginde "İdam" tezahüratları yapan halka, "Şu anda tabi yargı devam ediyor. Bu yargı süreci içerisinde biz bir hukuk devleti mensubu olarak daha önce de söyledim. Yargı böyle bir konuda parlamentonun verdiği karar bu olursa bana geldiğinde ben bunu onarım dedim. Çünkü biz değerler silsilesi içerisinde kanı yerde bırakmayız" diye yanıt verdi.

ERDOĞAN MADENCİLERLE İFTAR YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta madencilerle iftar programının ardından helikopter ile Kdz. Ereğli'deki miting alanına hareket etti.

"24 HAZİRAN'DAN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Sahil bandında toplanan on binlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir dönüm noktasındayız. Artık Türkiye'de 24 Haziran'dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir dönem başlıyor. Bunu milletçe beraber yapacağız. Benim sizden çok önemli bir isteğim var. Bir kardeşiniz, evladınız olarak diyorum ki birilerinin fitnesine, fesadına asla yüz vermeden şu Rabiamız var ya. Bu bizim her şeyimiz. Onun için öyle bir seslenin ki başı rahmet, ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan'ı Şerif'in son on günündeyiz. Bunu biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.

"BAY KEMAL DE AYNI BAY İNCE DE AYNI"

Bu milleti bölemeyecekler. Bu vatanı parçalayamayacaklar. Yeri geldiği zaman biz Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e F16'lar ile ineriz. Bunların inlerine gireriz mi? Girdik mi? İşte bak, her ne kadar CHP'nin adayı gidip bir tanesini cezaevinde ziyaret ediyor. Demek ki Sayın Muharrem'in türbesi orası, oradan ziyaret edip de ne alacak. Kim bu adam benim 53 kardeşimi öldürenlerin faili değil mi? Onu ziyaret ediyor. Normaldir çünkü bunlar Ankara'dan İstanbul'a kol kola gitmediler mi? Şimdi de çıkmış milletin karşısında ne diyor, oy istiyor. Bay Kemal de aynı Bay İnce'de aynı" ifadelerine yer verdi.

"AÇ TAVUK KENDİNİ BUĞDAY AMBARINDA SANIRMIŞ"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, apolet sökme açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi ince ince bir şeyler yapmak istiyorlar. Benim şu anda Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele veren o kahraman komutanımıza kalkıp da edepsizce ahlaksızca saldıran bu kişiyle bunlar el ele verdi. 'Apoletlerini sökeceğim' dedi. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Benim milletim bakalım sana yol verecek mi? Dur bakalım sen bir defa bu ülkede bu hukuk devletinde bu işlerin nasıl yapıldığının farkında bile değilsin.

"BEN SÖKMEDİM APOLETLERİ YARGI SÖKTÜ"

'Sen apoletleri sökersin de ben sökemez miyim' diyor. Bay Muharrem ben sökmedim apoletleri yargı söktü. Biz bu millete ihanet edenleri tuttuk yargıya teslim ettik. 15 Temmuz gecesi benim Kdz. Ereğli'deki kardeşlerim meydandaydı. Ne oldu. Bunları tuttuk, yargıya teslim ettik. Kararı yargı verdi. Yargının verdiği kararla şu anda bunlar içerideler. Ödeyecekler bedelini, 251 şehidimizin bedelini ödeyecekler. Gazilerimizin bedelini ödeyecekler. Şu anda yapılan budur" diye konuştu.

"KARAR BU OLURSA BEN BUNU ONARIM"

Erdoğan, "İdam" seslerinin yükselmesi üzerine "Şu anda tabi yargı devam ediyor. Bu yargı süreci içerisinde biz bir hukuk devleti mensubu olarak daha önce de söyledim. Yargı böyle bir konuda parlamentonun verdiği karar bu olursa bana geldiğinde ben bunu onarım dedim. Çünkü biz değerler silsilesi içerisinde kanı yerde bırakmayız.

"BENİM ÜLKEMİ TACİZ EDEN KİM OLURSA ONARIN ÜZERİNE YÜRÜYECEĞİZ"

İşte bak Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik mi? Ne oldu kaçtılar mı? Şimdi sıra Kandil'de, Sincar'da. Benim ülkemi taciz eden, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine üzerine gideriz. Gideceğiz. Artık o CHP'nin Türkiye'si yok. Artık AK Parti iş başında olduğu bir Türkiye var. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğildik. ve şimdi diyorum ki biz Türkü ile Kürdü ile Lazıyla, Gürcüsüyle, Abazası, Boşnak'ı, Romanı ile velhasıl 81 milyon tek milletiz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Bizim bayrağımıza eş bayrak yok. Tek vatan, 780 bin kilometre kare. Vatanımızı bölemezler. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet yok. Yok paralel devletmiş, şu devletmiş bu devletmiş. Dimdik ayakta durarak yola devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

