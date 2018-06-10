Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy vermeye başlayan gurbetçilere bir mektup gönderdi.

Erdoğan'ın mektubu özetle şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için oy vermeye başlayan gurbetçi seçmenlere bir mektup gönderdi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Erdoğan'ın mektubu özetle şöyle:

ÇETİN YOLCULUK:

Farklı ülkelerde ve kültürlerde kendinize ve ailenize yeni hayatlar kurdunuz. Milletimizin en iyi şekilde temsil ederek, sosyal hayatta, siyasi alanda ve ekonomide var olma başarısını gösterdiniz.

4'ÜNCÜ NESİL:

Bulunduğunuz yerlerdeki toplumumuzun geleceğini teminat altına alan kurumları oluşturmak için fedakârca çalıştınız. Ülkemizin ve milletimizin zor zamanlarında tasarruflarınız ve yatırımlarınızla Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulundunuz. Bugün 4'üncü nesle ulaşan Türk diasporasının, dünyanın önde gelen ülkelerinin arasına giren Türkiye'mize verdiği destek için şükranlarımı sunuyorum.

TÜRK DİASPORASI:

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolunda kat ettiği mesafeyi en iyi sizler görüyorsunuz. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza hizmet üretirken, milletimizin asli unsuru olan siz Türk diasporasının devletimizin sunduğu hizmetlerden hakkı olan payı alması için de çalıştık. Bu çerçevede, yurt dışındaki vatandaşlarımıza sunduğumuz kamu hizmetlerini iyileştirdik. Başkonsolosluklarımızı, sizlere gerçek anlamda hizmet veren irtibat noktaları haline getirdik. Çocuklarımızın anadilini, dinini, kültürünü öğrenmesi için binlerce öğretmen ve din görevlisini yurt dışında görevlendirdik. Gençlerimizin eğitimi için burslar tahsis ettik, Türk üniversitelerinde ücretsiz eğitim alabilmelerini sağladık.

YENİ SİSTEM:

Sizlerin desteğiyle kabul edilen 16 Nisan 2017 halk oylaması sonucu ülkemiz, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeye karar vermiştir. Yeni sistem, 24 Haziran seçimlerinin ardından uygulamaya geçecektir. Ülkemizin geleceği için tarihi öneme sahip bu seçimlerde sizlerin desteğiyle yeni bir başlangıcın adımını atacağız.

GÜÇLÜ TÜRKİYE:

Yurtiçinde ve dışında yaşayan kardeşlerimize, geçtiğimiz 16 yıldaki hizmetlerimize ilave olarak güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz. Sizleri, "Vakit birlik vakti" ve "Vakit Türkiye vakti" çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz.

Kaynak: haberinburada