ERDOĞAN, FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN ŞAMPİYONLUĞU SONRASI ALİ KOÇ'U KUTLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'a tebrik telgrafı gönderdi.
FENERBAHÇE 9. ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ'ı 4-1'le geçen Fenerbahçe Doğuş, üst üste 3, toplamda ise 9. şampiyonluğuna ulaştı.
ALİ KOÇ FENERBAHÇE BAŞKANI OLARAK İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI
Fenerbahçe Kulübü Ali Koç ise başkanlığı döneminde takım sporlarındaki ilk şampiyonluğunu erkek basketbol takımıyla yaşadı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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