ERDOĞAN DİLLENDİRMİŞTİ! İŞTE SÖZDE BM KAMPI MAHMUR GERÇEĞİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kuluçka yuvası" olarak nitelendirdiği, Birlemiş Milletler'in 1998'de kurduğu Mahmur Kampı, zaman içinde terör örgütü PKK'nın lojistik üslerinden biri haline geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin merkez kenti olarak bilinen Erbil'e 65 kilometre mesafede bulunan Mahmur Kampı'nda, yaklaşık 12 bin kişi kalıyor.
"MAHMUR KULUÇKA YUVASIDIR"
Erdoğan, önceki akşam katıldığı CNN Türk-Kanal D ortak yayınında, "Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa ki zaman zaman oluyor. Bağdat yönetimi, 'Ben bu işi çözerim' derse ne âlâ. Çözemem derlerse Sincar'ı da vururuz, Kandil'i de... Hatta hatta Mahmur. Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur bir kuluçka yuvasıdır. Kandil nerden besleniyor sanıyorsunuz. Mahmur'dan. Sincar da küçük bir Kandil'dir aslında" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri Mahmur Kampı'nı yeniden gündeme taşıdı.
ERBİL'E 65 KM MESAFEDE, 12 BİN KİŞİ KALIYOR
Terör örgütü PKK, 1992 yılından itibaren Türkiye'nin güneydoğusunda yaşayan vatandaşları köylerinden göç ettirmeye başladı. Mahmur, bu dönemde Türkiye'den Irak'ın kuzeyine göç ettirilen ve Etruş bölgesine yerleşenlerin 1998'de Mahmur'a geçmesiyle, Birleşmiş Milletler ve dönemin Irak hükümetinin gözetiminde kuruldu.
Musul'a bağlı olan Mahmur ilçesi, terör örgütü DAEŞ'in saldırılarının ardından peşmergelerin kontrolüne geçti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin merkez kenti olarak bilinen Erbil'e sadece 65 kilometre mesafede bulunan Mahmur Kampı'nda, yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı biliniyor.
ÖRGÜTÜN SİYASİ MERKEZİ HALİNE DÖNDÜ, ÜSLER KURULDU
Türkiye, Mahmur'un durumunu Irak ve BM nezdinde zaman zaman gündeme getirdi. Türkiye; kampın PKK için büyük öneme sahip olduğunu, hem askeri hem de lojistik destek sağladığını, örgütün etkili siyasi merkezleri arasına girdiğini belirterek, Mahmur Kampı'nın kapatılmasını talep etti. Ancak Türkiye'nin bu girişimleri sonuçsuz kaldı
Mahmur'un yerel yöneticileri PKK'nın sonra olarak Mahmur'a yakın bölgede üs kurduğunu açıklamıştı. DAEŞ saldırıları sırasında sivilleri koruma bahanesiyle Mahmur'daki etkinliği artıran PKK'lı teröristler, DAEŞ bölgeden atıldıktan sonra buraya tamamen yerleşti. Kağıt üzerinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne bağlı olan kamp, BM'nin yöneticilerinin bir çoğunu Irak'tan çekmesi nedeniyle fiilen PKK'nın eline geçti. Terör örgütünün kampa, 2011'de TSK'nın düzenlediği hava harekatında öldürülen KCK yöneticilerinden Rüstem Cudi kod adlı Rüstem Osman'ın adını verdiği de belirtiliyor.
ÇOCUKLAR ZORLA ALIKONULUYOR
Terör örgütü PKK'nın, 12-18 yaş arası çocuklara Mahmur kampında zorla eğitim verdiği biliniyor. Kampta kalan aileler ise baskılar nedeniyle terör örgütüne çaresiz boyun eğmek zorunda kalıyor.
9 PKK'lı TERÖRİST HAVADAN VURULDU
Öte yandan yurt içinde süren operasyonlar da Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün saat 07.30 sıralarında eylem hazırlığında olduğu belirlenen 9 PKK'lı terörist, İHA ile tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi.
Sınıra yakın bir bölgede temas sağlanan PKK'lı teröristler, etkisiz hale getirildi. Diyarbakır, Mardin, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda da son bir haftada, ikisi terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda olan 64 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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