Bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi gören Demirören Holding Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ SOLUNUM YETMEZLİĞİ

Erdoğan Demirören'in vefatının ardından hastaneden açıklama yapıldı. Demirören'in doktoru yaptığı açıklamada, "Değerli basın mensupları burada size acı haberi vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. İşinsanı Erdoğan Demirören bugün 11:53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır. Bir süredir solunum yetersizliği nedeniyle tedavi altında olan sayın Erdoğan, ailesinin yakın ilgi ve alakası hastanemizin personelinin yoğun çabalarıyla bugüne kadar ızdırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Bugün itibariyle tüm ülkemize, yakınlarına, baş sağlığı diliyoruz. 31 mayıs 2018 itibariyle hastanemiz yoğun bakımına kendisi alınmıştır. Solunum yetersizlik nedeniyle tıbbi destek ve tedavisi sürdürülmüştür." ifadelerini kullandı.

MEHMET SOYSAL: CENAZE PAZAR GÜNÜ FATİH CAMİ'NDE

Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal, ise şu açıklamayı yaptı: "Biz Demirören ailesi olarak gerekli cenaze töreniyle ilgili açıklamayı resmi olarak da yapacağız ama Pazar günü Fatih Camii diye düşünüyoruz."

Kaynak: haberinburada