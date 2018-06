Cuma günü vefat eden Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlandı. Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törene Erdoğan Demirören'in oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere aile mensupları ile Demirören Holding çalışanları katıldı. Törende Erdoğan Demirören için dualar edildi ve helallik alındı.

Siyaset, medya, spor ve sanat camiasından birçok kişi cenazeye katıldı.

CENAZE NAMAZI FATİH CAMİSİ'NDE

Şişhane'deki Holding binası önünde yapılan törenin ardından Demirören'in cenazesi Fatih Camisi'ne getirildi.

Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: SÖYLEYECEK TEK ŞEY; 'İYİ BİR İNSANDI'

Cenaze namazı için Fatih Camisi'nde gelen Başbakan Binali Yıldırım Erdoğan Demirören'in ardından şunları söyledi:

Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Bir çok sanayi tesisiyle ülkenin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek götürmesini sağladı. Söyleyecek tek şey iyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz. Mekanı cennet olsun. Mübarek günlerde hakkın rahmetine kavuştu. Ölüm bir gerçek, hepimiz bir gün bu günü yaşayacağız. Allah o gün de yardımcımız olsun. İmandan, kitaptan ayırmasın diyorum. Cumhurbaşkanımız hemen aileyi aradı görüştü, bugün kendisi katılamıyor. Ben hem kendim, hem de cumhurbaşkanımız adına bu cenazeye katılıyorum.

İSMAİL KAHRAMAN: ÇOK FAYDALI, ÜLKEMİZ İÇİN DE BÜYÜK İSTİFADELER EDİNDİĞİMİZ BİR İNSANDIR

TBMM Başkanı İsmail Kahraman şöyle konuştu:

Çok faydalı, ülkemiz için de büyük istifadeler edindiğimiz bir insandır. Ticaret üniversitesi mütevelli heyetinde 8 sene birlikte olduk. Muhterem değerli bir insan, çok çok faydalı bir insan. Beraberliğimizde hiçbir zaman bardağın boş tarafını görmüyor, zaten iş hayatını çok küçükten başlamış, pişmiş, ticari hayatı biliyor, geniş bir entelektüel kültür Değerli bir insan başımız sağ olsun.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: ÇOK KIYMETLİ BİR DEĞERİMİZİ KAYBETTİK

Cenaze namazı için Fatih Camisi'ne gelen Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şöyle konuştu:

Vefat ettiği gün de söyledim. Çok kıymetli bir değerimizi kaybettik. Bugün mübarek bir günde defnediliyor. Bu ülkeye büyük hizmetleri var. Ve iş adamı olarak elbette Türkiye'ye katkısı oldu ama hayırsever bir iş adamıydı. Diğer taraftan benim de ağabeyimdi. O bana 'kardeşim' derdi. Şahsi dostluğumuz vardı. Mekanı cennet olsun. Rabbim inşallah tüm sevdikleriyle onu cennetinde kavuşturur.

KORAY YANÇ: UMARIM Kİ BİZİ SEYREDİYORDUR

Milangaz Genel Müdürü ve Demirören Holding İcra Kurulu Üyesi Koray Yanç törende şöyle konuştu:

Saygı değer Demirören ailesi ve çok değerli sevgili dostlarım

Ülkesini seven, bizim babamız, atamız, ağabeyimiz, yol arkadaşımız, can yoldaşımız Türkiye'nin nadide yetiştirdiği en büyük sanayici ve işadamlarından Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erdoğan Demirören'i ebediyete uğurluyoruz.

Umarım ki bizi seyrediyordur. Allah bu mübarek ramazan ayında, mübarek bir sala vakti son nefesini veren, kadir gecesinin gününde toprağa intikal eden çok sevgili Erdoğan Demirörenimizi, büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz.

HAKKI KAYA: BU ÜLKEYE TUTKUN BİR İNSANDI, TÜRKİYE SEVDALISIYDI

CNN Türk canlı yayında konuşan Demirören Holding Ankara Temsilcisi Hakkı Kaya duygularını şöyle ifade etti:

Böyle bir günde söze nasıl başlayacağını bilemiyor insan. Dile kolay 38 yıl. 1980'in ortalarıydı bu şirkete başladığımda, Türkiye için zor günlerdi. O zor günlerde çok büyük bir dayanışma gösterdik. Türkiye'yi çok seven bir insandı. Hepimiz için en zor zamanlarda ümit aşılayan bir insandı. Çalışmayı çok seviyordu. Günde 18 saat çalışıyordu. Gece saat 1'de, sabah 6'larda konuştuğumuz çok olmuştur. bu ülkeye tutkun bir insandı, Türkiye sevdalısıydı.

Evet, yanında çalışan, ekmek yedirdiği pek çok arkadaşı dostu olmuştur. Ama Türkiye'de bu kadar çok dost biriktirebilen, yardımcı, bu kadar çok hayırsever insanlar bu ülkeyi bir yerlere getirmişlerdir. Dolayısıyla Türkiye eğer bir takım badireleri atlatmışsa bu özel sektör dinamiklerinin çok büyük katkısı vardır. Onlardan birisi de Erdoğan Demirören'di.

"HEPİMİZE BABALIK YAPTI"

Ailesini çok severdi. Özel bir ilgisi vardır, torunları, çocukları onun için çok özeldi. Mutlaka vakit ayırırdı. Onlarla mutlak gün içerisinde, Ankara'da birlikte olduğumuz zamanlarda arardı, sorardı. 'Erdoğan Baba' diye hitap ederdik, hepimize babalık yaptı. Çok saygın bir insandı. İş aleminde herkes tarafından ayakta karşılanan bir insandı.

38 şirkete kadar şirketlerimizin sayısının arttığı dönemler oldu. Ve o dönemde bu şirketlerinin her biriyle bizzat kendisi ilgilenirdi. Herhalde günde 500 - 1000 konuşma yapıyordur. Herkesle tek tek ilgilenirdi. Şirketinin her noktasını bilirdi. Mutlaka ve mutlaka bütün çalışanlarıyla yönetici düzeyinde her gün mutlaka görüşürdü. Akşamın belli saat sonrasında ulaşırdı. Takipçi bir insandı. Belki sırlarından birisi de budur. Bir iş verdiğinde onun peşini bırakmazdı.

VAHAP MUNYAR: MEDYADA LİDER DURUMA GELEN BİR İŞ İNSANI OLDU

Ben meslekte 40'ncı yılımı dolduruyorum. 35 yılı ekonomi gazeteciliğinde geçti. Erdoğan Demirören'i daha yakın tanıyan insanlarla da beraber oldum. Onlardan bir tanesi Turgut Özal'ın da terzisi olarak bilinen Yusuf Kenan... Aile gibiler ve ilk tepkisi 'Ben hayat bastonumu kaybettim' dedi. Kitabı vardı bende, geçmişte kurulan dostlukları yaş biraz daha ilerleyince insan kendine hayat bastonu olarak tanımlıyor.

Son dönemlerde önce Milliyet ve Vatan'ı arkasından tüm Doğan Grubu'nu satın alarak medyada lider duruma gelen bir iş insanı oldu. Bir başka hikaye anlatacağım. İsmail Amasyalı'yı eski vekillerden biri olarak biliyoruz. Amasyalı markalı sobalar vardı. Onun sahibi olan insan. O da aynı şekilde dün aradı beni dedi ki, "Benim bir dönem adım 'soba kralı'na çıktı. O krallıkta arka perde de aslında Erdoğan Bey vardı."

Kendisi yabancı bir soba markasının mümessiliydi. O dönemde Erdoğan Bey arıyor İsmail Amasyalı'yı, teklifte bulunuyor. "Ben bu sobaların içeride üretilmesini istiyorum." Anlaşıyorlar ve yapıyor. Belli bir dönem sürüyor. Erdoğan Bey, beyaz eşya ve soba işinden çıkmak istiyor. Amasyalı, "Kendisinden rica ettim, ödeme gücüm yok, demirbaşları ve kalıpları verirseniz üretmek istiyorum, bana vade yaparsanız yürütebilir miyim" demiş.

Erdoğan Bey diyor ki, "Ben bana inanan bazı insanların desteğiyle bu noktaya geldim. Sen de Almanya'da işçilik yapmış genç bir iş adamısın. Bu işi başaracağını düşünüyorum. Hem demirbaşlar, hem kalıplar sana hediyemdir. Mümessil olduğum markayı da burada üretebilirsin" İsmail beyin ikinci dönemi de böyle başlıyor. Adı soba kralına çıktı. Bana geçmişte başkaları destek oldu, ben de size destek oluyorum. O kuşak böyle bir şey.

ALİ KOÇ: HER ZAMAN BANA ÇOK YAKIN DAVRANMIŞTIR, OĞLU GİBİ GÖRMÜŞTÜR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Erdoğan Demirören'in ardından duygularını şu sözlerle ifade etti:

Hepimizin başı sağ olsun. Hayırlı bir gün, özel bir günde Erdoğan Beyi defnediyoruz. Ailesine sabır diliyorum. Size anlatmışlardır girişimciliğini, sanayiciliğini, spor dünyasına, Beşiktaş'a katkılarını. Ama ben değişik pencereden ele almak istiyorum

Ben 10 yaşından beri kendisinin komşusuyum. Her zaman bana çok yakın davranmıştır, oğlu gibi görmüştür. Bayram olsun, önemli günler olsun, gitme gelme, onların çocuklarıyla aynı ortamda büyüdük. Benim açımdan çok hüzünlü bir gün. Sonra biz evlendik, çocuklarımız oldu, çocuklar büyüdü, arkadaşları, gürültü, ses Hiçbir zaman şikayet etmediler. Hep haber yollardık "gürültü yaparlarsa haberimiz olsun" diye. Hem Tülin Teyze, hem Erdoğan amca bu konuda hiç rahatsızlık vermediler. Her zaman müthiş bir dostluk örneği sergilediler. Hem iş dünyası, hem spor dünyası hem de dost olarak, komşum olarak çok arayacağız.

Sevilmek güzel bir şey Allah herkese nasip etsin. Biz spor konuşurduk, sporun niye bu noktalara geldiğini konuşurduk. Babam da Erdoğan Bey de eski ekol insanlar, bizlere örnek insanlar. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin.

FATİH TERİM: ONU HEP BÖYLE GÜLER YÜZÜYLE HATIRLAYACAĞIM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Erdoğan Demirören'in ardından duygularını şöyle ifade etti:

Erdoğan Abi ile benim çok eski bir dostluğum var, ta futbolculuk zamanından. İyi bir insan olarak ve de hastalığına kadar da çok sık görüştüğümüz bir abimdi benim. Çok iyi bir insan. Her zaman da onunla beraber olmak çok keyifliydi.

Allah rahmet eylesin. Gerek işadamı olarak gerek insan olarak da her zaman arayacağımız önemli bir isimdi. Mekanı cennet olsun.

O Beşiktaşlı, o Galatasaraylı o Fenerli diye herhangi bir durum yoktu. Bu son yıllarda gelişen bir olay. Aramızda hiç öyle bir şey yoktu. Aramızda güvene dayalı sevgiye dayalı bir ilişki vardı.

Hep uzlaşmacı kişiliği, hep naif ve sevgi dolu yaklaşımlarıyla zaten böyle bir şeye mahal de kalmazdı. Onu hep böyle güler yüzüyle, iyi hali ile hatırlayacağım.

Tüm Demirören Ailesi'ne başsağlığı diliyorum.

ALİ DÜRÜST: TFF'YE GİRMEMDE EN BÜYÜK ETKEN RAHMETLİ OLMUŞTUR

Türkiye Futbol Federasyonu başkanvekili Ali Dürüst Erdoğan Demirören'in ardından şöyle konuştu:

Uzun yıllar ben Galatasaray'da yöneticilik yaptım. Ancak TFF'ye girmemde en büyük etken rahmetli olmuştur. Beni aradı, ben de nazlandım ama kıramadım.

İş ile yatıp işle kalkarlar. Rahmetli babam da öyleydi, o kuşaklar. Her şey önce iş derdi. Ailesini ve dostlarını da ihmal etmezdi.

Aileyi bir arada tutan, büyük bir aileyi bir araya tutmak da kolay değildir. Bunu da sevgiyle başarmış, hep beraber uğurluyoruz.

Son ana kadar faal, her zaman olayların içinde, bizimle ilgili, federasyonla ilgili yardımcı olmak için enerjisini veriyordu.

MUSTAFA CECELİ: ÜLKEMİZDE ÇOK DEĞERLİ YATIRIMLARI VAR

Şarkıcı Mustafa Ceceli şu sözleri sarf etti:

Çok değerli bir iş insanı. Çok kıymetli bir aile. Bugün son vazifemizi yapmak için buradayız. Ülkemiz ekonomisine sağladıklarını düşündüğümüzde kalem kalem saymak istediğimizde çok uzayıp gidecek bir liste.

Ülkemizde çok değerli yatırımları var. Her yatırım bir istihdam ve iş gücü demek. Eminim ki kendi ailesi ve binlerce çalışan o bayrağı teslim alıp devam ettirecek diye düşünüyorum.

Bize anlaşılan hep, onun dürüst çalışkan ve disiplinli birisi olduğu. Mekanı cennet olsun Allah gani gani rahmet eylesin.

GÜRSEL TEKİN: KENDİSİNDEN ÇOK CİDDİ NASİHATLER DE ALDIM

CHP Milletvekili Gürsel Tekin Erdoğan Demirören hakkında şu ifadeleri kullandı:

Kendisiyle tanışmışlığım 2007 yılında oldu. O zamanlar İstanbul il Başkanıydım. Birçok ziyaretler yapınca kendisini de ziyarete gittim. Hem tecrübesi, deneyimi, futbol dünyasında, siyasette, iş dünyasında Birkaç saat çok ciddi nasihatler de aldım.

Siyaseten bir kere öncelikle sabırlı olmayı öğreneceksin demişti. Biz de çok sabırlı olmayı öğrendik.

Türkiye için çok önemli bir kayıptır. Allah rahmet etsin ailesine başsağlığı diliyorum.

TANSU ÇİLLER: ÇOK GÜZEL ÇOCUKLAR YETİŞTİRDİLER

Eski Başbakan Tansu Çiller Erdoğan Demirören'in vefatına ilişkin şöyle konuştu:

Dostumuzdur, bugün acımız büyük. Çok güzel çocuklar yetiştirdiler. Bundan sonra yük onların üstündedir, görev onların üstündedir. O konuda da ben umutluyum. Mekanı cennet olsun, Allah'tan rahmet diliyorum.

DURSUN ÖZBEK: TÜRKİYE İÇİN BİR KAYIP

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek şunları söyledi:

İthalat yapıyoruz Talimhane'de yerimiz var. Erdoğan abi de Şampiyon Buji'nin Türkiye mümessili. Biz de "Şampiyon Buji" ithal ediyoruz. Bir gün telefon etti "gel bir kahve içelim" dedi. Şişhane'de bir yeri vardı. Sevinerek gittim, Erdoğan Abi beraber geliştirelim diyecek zannettim. Oturdum sohbet ettik, benden rakamları aldı. Ben de kendisine net olarak anlattım. Şu kadar getiriyoruz diye.

"İstersen bundan sonra getirme" dedi. "Peki Erdoğan Abi" dedim. O Türkiye mümessiliydi. Seneler sonra gittiğimde kendisini gördüm, kendisi hatırladı. Geçmişe dayalı böyle bir anımız var. Çok sevdiğim birisiydi. Türkiye için bir kayıp olarak nitelendiriyorum. Türkiye için bir çok şeyi verdi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK

İş adamı Abdurrahim Albayrak'ın sözleri şöyle:

Hepimizin başı sağ olsun. Çok samimiydik, beni çok severdi. Yanaklarımdan okşardı. Mekanı cennet olsun. Anlatacak o kadar çok şey var ki... Ofisine giderdim, muhakkak kendisini arardım. Çok hoşuna giderdi. Örnek aldığım insanlardan biriydi.

Duyar duymaz Rize'den atladım geldim. O da bizim gibi tırnaklarıyla gelmiş. Oğlu ve ailesini çok severim. Şimdi yengeye sarıldım, ağlamaklı oldum. Herkesin örnek alabileceği, özel insanlardan birisiydi. Allah geriye kalanlara sabırlar versin.

Maçlarda çok heyecanlanırdım, bana 'hiçbir zaman çocuklarını unutma' derdi. Bir şey olursa seni sevenleri üzersiniz. Siz topluma mal olmuş insanlarsınız, o heyecana kalbiniz dayanmaz.

Şu anda sizinle konuşurken kulağımda onun ses tonu çınlıyor. Hoş bir baba nasihati gibi verirdi. Hiç unutmayacağım anılar vardı rahmetli Erdoğan Bey ile.

Bütün iş dünyasının başı sağ olsun.

ORHAN GENCEBAY: 50 YILLIK SEVGİLİ AĞABEYİM

Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay da Erdoğan Demirören hakkında şunları söyledi:

50 yıllık sevgili ağabeyim. Kısmeti buymuş. Onun en büyük özelliklerinden birisi, ülkemize çok büyük katkıları vardır. Görevini fevkalade yaparak göçüyor rabbimizin huzuruna. Allah önce ailesine ve hepimize sabırlar versin. Türkiye'de onu çok seven sayan insanlar vardı.

Son derece üzülüyorum, son zamanlarda göremedim. Haberleştik, "özledim seni" dedim. "Öleceğiz gideceğiz görüşemiyoruz son zamanlarda" dedi. Dediği oldu, onu göremeden rabbimin huzuruna kavuşuyor. Bir araya geldiğimizde çok mutlu olurduk. Hepsi birer birer göçtüler, Allah kalanlara sabırlar versin.

Her bakımdan harika bir insandı. Hem iş hayatında, hem dost olarak değerli bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin sevgili ağabeyime.

HİDAYET TÜRKOĞLU: SEVİLEN İNSANLARI KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN İNSAN GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLÜYOR

Eski Milli basketbolcu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu şunları söyledi:

İnanın insan bazen gerçekten söyleyecek bir şeyler bulamıyor. Özellikle böyle değerli ve sevilen insanları kaybettiğimiz zaman insan gerçekten çok üzülüyor. Millet olarak, spor camiası olarak biz kendisini çok seven, babacan bir insandı. Mekanı cennet olsun. Allah Demirören Ailesi'ne sabırlar versin.

Sık sık görüşmezdik ama zaman zaman Kemerburgaz'da bir araya gelirdik. Orada da özellikle ben Federasyon Başkanı olduktan sonra da kendisiyle yapmış olduğum sohbette, bizler gibi basketbolun içinden gelmiş insanların bu göreve talip olmalarından dolayı mutlu olduğunu söylemişti. O zaman da işimin kolay olmayacağını, sabırlı olacağımı ve bildiklerimden çıkmayacağıma yönelik öğütler veriyordu kendisi. Allah kalanlarına sabır versin.

Kendileri hem iş hem de medya dünyasında çok sevilen sayılan bir büyüğümüzdü.

ERTUĞRUL SAĞLAM:

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Erdoğan Bey, çok mübarek günlerde vefat etti ve kadir gecesi günü de ebedi istirahatgahına yollanacak. Ben Erdoğan amca ile Beşiktaş Teknik Direktörü olduğum dönemde çok sık görüşürdüm. Arada telefon açardı, "hadi Ertuğrul atla gel sohbet edelim" derdi. Ben Şişhane'deki holding binasına giderdim, orada sohbet ederdik. Bazı konularda tartışırdık. Kendisi bize tecrübelerini, futbola ait bakış açısını anlatırdı. Tartışırdık, sohbet ederdik. Çok naif bir insandı. Herkesin fikrine saygı gösteren bir insandı. Tabi Türk iş dünyası ve spor dünyası çok önemli bir şahsiyeti kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Ben Allah rahmet eylesin diyorum, inşallah mekanını da cennet eylesin. Üzüldük ama hayatın gerçeği bu.

MUSTAFA DESTİCİ:

Böyle büyük bir değeri bir büyük ağabeyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Yıldırım Demirören olmak üzere ailesine baş sağlığı diliyorum.

FARUK SÜREN:

50 yıla yakın dostluğumuz var. Müşterek işlerimiz oldu, ortaklıklarımız oldu. Çok sevgi dolu bir insandı, çalışanları tarafından çok seviliyordu. Hakimdi, çalışkandı. Son iki seneye kadar bir fiil işin başındaydı. İş ona hayat veriyordu. 30 sene önce büyük bir rahatsızlık geçirmişti, Amerika'da müdahale edildi. Ona rağmen bunca sene yaşadı, iyi yaşadı, dinç yaşadı ve işin başından ayrılmadı. İyi evlatlar yetiştirdi.

Hem sosyal olarak görüşüyorduk, hem iş olarak. Bir sürü işleri beraber yaptık. Girişimci ruhu insanın içinde, bunu öğrenemezsiniz. Herkesin önünden şans geçer, o şansı görebilmek meseledir. Rahmetli Erdoğan Bey de bunu iyi yakaladı. Son zamanlarda da müthiş atılımlar yaptı. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah'tan sabır dilerim.

TARIK TEZEL:

Erdoğan Bey hem bir dayı olarak örnek bir insandı hem de vatansever bir iş insanı olarak örnek bir insandı. Biz onun ardından yetişen kuşaklar çalışkanlığını örnek aldık. Umarız ki ülkeye onun gibi başka iş adamlarını yetiştirir, çünkü bunlar çok önemli kıymetlerdi. Hepimizin başı sağ olsun.

Çok kapsayıcı, anlayışlı, mümkün mertebe herkesin derdine el uzatmaya çalışan bir insandı, örnek bir insandı. Aile ve iş yaşamını hayatının bütününde kucaklayan, kollayan bir insandı.

Hepimiz iş yoğunluğu içerisinde çok yoğun birlikte olamadık ama en takdir edilmesi gereken, büyük bir grubu yönetmesine rağmen son derece sosyal ve sanatsever bir insandı. Sadece bir koleksiyoner değil, sanatı derinliğine hazmetmiş bir insandı. Hayatı bütünüyle kucaklayan, hayatının hiçbir evresindeki yoğunluğu bir diğeri için mazeret göstermeyen bir insandı. Bizzat yaşamı örneklerle doluydu. Hakikaten bir rol modeldi.

ALİ SABANCI: ERDOĞAN AMCA İZ BIRAKANLARDAN BİRİYDİ

Hepimizin başı sağ olsun. Ben 49 yaşındayım, bildim bileli ben hem Demirören, hem Sabancı, hem Doğan ailesi bir arada büyüdük. Mutlu huzurlu bazen hüzünlü zamanlar yaşadık. Ama maalesef insanlar göçtüğü zaman kıymetleri biliniyor. Erdoğan Amca iz bırakanlardan biriydi. İnşallah onların yüzünü kara çıkarmayız. Erdoğan Amca'yı sarılmayı seven bir insan olarak hatırlıyorum. Rahmetli Sakıp Amca'nın etrafında olan insanlardan biriydi.

Girişimcinin temelinde cesaret yatar. Rahmetli cesur bir iş adamıydı. Deniyordu, denedi, çoğu zaman başardı. Muhtemelen bir onun bir sürü başarısızlığını, onun tattığı kadar tatmadık. Çok rahat diyebiliriz ki Erdoğan beyin bu cesareti büyük başarılara imza attı.

MUSTAFA DEMİR: DURUŞUYLA DA, MİLLİ BİR DURUŞU VARDI, TARAFSIZ BİR DURUŞU VARDI

Fatih belediyesi eski Başkanı ve AK Parti milletvekili adayı Mustafa Demir şöyle konuştu:

Fatih Camisi şu anda tarihi bir anı yaşıyor. Bu da rahmetli Erdoğan beyin, toplumun bütün kesimlerine dokunduğunu biliyoruz ama bu cemaat rahatlıkla

Spordan sanata, hayır işlerinde son derece etkili, ömrünü milletine vakfeden bir şahsiyet. Sanayici, iş adamı, spor sevdalısı. Fakir fukarayı da gözeten hayır sahibi. Ben bir vesile ile temas etmiştim, belediye başkanlığım döneminde. Herkesle olduğu gibi temas kurabilen saygıdeğer bir iş adamı. Vatanı için çalışan bir sanayiciyi kaybettik. Duruşuyla da, milli bir duruşu vardı, tarafsız bir duruşu vardı.

Mesela basına da baktığımızda herkesi kucaklayıcı bir tutumu da vardı Erdoğan Bey'in. Ailesine başsağlığı diliyoruz, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mevlam cennetinde buluştursun inşallah.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ:

Erdoğan Abimiz gerçekten Türkiye'de mümtaz bir insan, girişimci, Türkiye'ye çok önemli eserler kazandıran ve iş aleminde her zaman adında söz ettiren çok değerli bir ağabeyimizdi. Geçen ay ziyaret ettim kendisini, o haliyle hemen ihracatı sordu, hangi ülkelerde daha iyiyiz, problemler ne O halinde bile ülkesini düşünen, Türkiye'nin ekonomisini düşünen bir hali vardı. Bu da gerçekten onun bu konuda ne kadar mümtaz olduğunun bir göstergesi. Ülkemizin iş alemine, spor alemine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Gerçekten gençlerimize de örnek olması gereken çok güzel bir yaşantısı vardı. Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin ihracatı artırmak için katma değerden bahsediyoruz. İnovasyon marka diyoruz. O da bu konuda öncüydü. Konunun ne kadar önemli olduğunun her zaman bir araya geldiğimizde altını çiziyordu. İnşallah biz de bu yoldan gideceğiz.

YILMAZ VURAL:

Demirören Ailesi'nin, futbol camiasının, iş dünyasının başı sağ olsun. Biz onu iş adamı kimliği ile değil sporcu kimliğiyle bir abi-kardeşliğimiz vardı. Hep değerini bulamadın evlat derdi. Biz de son görevimizi yapmaya geldik.

Hepimiz öldükten sonra böyle uğurlanabilsek keşke, ne mutlu ona. Zaman zaman gördüğü yerlerde bize sevgisini ifade ederdi, çok şeker bir insandı.

Türkiye'nin başı sağ olsun. Söylenen her şey onun için az bile, Allah rahmet eylesin.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada