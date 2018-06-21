ERDOĞAN, ÇAY DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ, TÜRKÜ SÖYLEYİP PİNPON OYNADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan burada gençlerle çay içtikten sonra pinpon oynadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.
Erdoğan, Mardin'deki AK Parti mitingi sonrasında "Seçim Özel Radyo Programı"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayın sonrasında Ravza Caddesi'nde bulunan ve "Tayyip Amca çaya bekleriz" yazılı pankart asılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ne geldi.
ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Mardinliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gençlik Merkezi'ne gelişinde alkışlarla karşıladı.
Erdoğan, Gençlik Merkezi'nde masa tenisi oynadı ve satranç oynayan iki gençle bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü enstrümanlarıyla seslendiren gençlerin yanlarında oturarak dinledi.
ZİYARET 45 DAKİKA SÜRDÜ
Gençlik Merkezi'ni ziyaret edenlerin hatıra için yazdıkları notların yanına Erdoğan da küçük bir kağıda not yazarak diğerlerinin yanına iliştirdi.
Yaklaşık 45 dakika Gençlik Merkezi'nde kalan Erdoğan'a, çıkışta vatandaşlar "En büyük başkan, bizim başkan" sloganlarıyla uğurladı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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