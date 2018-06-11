Avusturya Başbakanı'nın cami kapatma kararına sert sözlerle cevap veren Erdoğan, "Çok daha gençsin daha senin çok tecrübe edinmen lazım. Senin bu çıraklığın bu tavırların senin başına çok işler getirebilir " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada Avusturya'nın başbakanına sesleniyorum. Çok daha gençsin daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Şunu unutma senin bu çıraklığın bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı hilal mücadelesinin başlatır ki bunun sorumlusu sen olursun" dedi.

ESENLER'DE KADİR GECESİ PROGRAMINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen '10 bin Hatim 100 Bin Dua Buluşması' programına katıldı. Kadir Gecesinde 100 bin Esenlerlinin katılımıyla düzenlenen programda şehitlere ve Müslüman dünyasına dua için eller semaya kalktı. Programın yapıldığı alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda halka hitap etti.

"HER YERDE MÜSLÜMANLARA YÖNELİK BASKILAR ARTIYOR"

Esenler'de programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin'de her gün masum çocuklar, kadınlar, erkekler, tekerlekli sandalyedeki engelliler, hemşireler katlediliyor. İsrail yönetimi Filistinlilere adeta nefes aldırmıyor. Suriye'de insanlar evlerinde sokaklarında çocuklar okullarında, başlarına ne zaman bomba yağdırılamayacağını bilememenin korkusuyla yaşıyorlar. Her yerde Müslümanlara yönelik baskılar artıyor.

AVUSTURYA'DA CAMİ KAPATACAK BAŞBAKANA SESLENDİ

Avusturya'nın şu anda Müslümanlara camilere yönelik tavrı İslam düşmanlığının görünen yüzüdür. Burada Avrupa'ya doğrusu Avusturya'nın başbakanına sesleniyorum. Çok daha gençsin daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım.

"BU TAVIRLARIN BAŞINA ÇOK İŞ GETİRİR"

Şunu unutma senin bu çıraklığın bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı hilal mücadelesinin başlatır ki bunun sorumlusu sen olursun' Bunu söylerken sadece oraya seslenmiyorum.

Tüm batıya sesleniyorum. Başta Almanya bu adamınıza çeki düzen verin. Çeki düzen vermezse olay farklı yere doğru gider. Bizimde kendimize göre argümanlarımız atacağımız adımlar var. Orada benim 250 bin kardeşime zulmedilmesine asla müsaade etmeyiz. Gereken neyse onu yaparız" dedi.

"MÜSLÜMANLARI YERLERİNDEN ETMEKLE BİR FARKI YOKTUR"

Avusturya'nın kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arakan'daki Müslümanları yerlerinde etmekle Avrupa'nın göbeğinde Müslümanların camilerini kapatmanın zihniyet bakımından hiçbir farkı yoktur. Avrupa Birliğinin, Birleşmiş Milletler bu konuda gerekli tedbirleri alması demokrasi, özgürlükleri hakları sadece kendisini için isteyenlerin maskeleri birer birer düşüyor. Eğer Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerin veya diğerleri ne diyor, 'Bak yurtdışında dostumuz kalmadı' diyorlar.

Eğer senin dost diye aradıkların Avrupa'da, Avusturya'daki onlarsa sen onlarla dost ol. Bizim böyle dostlarımız yok. Eğer Siyonist İsrail'se, Suriye'de ki Esat'sa sen onlarla dost olmaya devam et, bizim öyle dostlarımız yok. Zulmedenlerden, zalimlerden dost olmaz. Biz adil davrananlarla yolumuza devam ederiz. Bu yanlışlara engel olması gereken uluslararası kurumlar başka işlerle uğraşıyorlar" diye konuştu.

"TARİH GÜÇLÜNÜN DEĞİL HAKLININ ZAFERİNİ YAZACAK"

24 Haziran seçimlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran var, 13 gün içinde çok yoğun çalışacağız. Kapı kapı dolaşmalıyız. Gençler kapı kapı dolaşmalıyız. Lise son sınıf öğrencileri, üniversite son sınıf çalışanlarla kucaklaşarak AK Parti çatısı altında toplanmalıyız. Esenler zaten güçlü, bunu biliyorum. Bu defa çok daha farklı bir şekilde patlamalısınız. Davos'ta 'One minute' İsrail'in başındakine dedik. Biz bunun için Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda tüm dünyaya dünya 5'ten büyüktür dedik.

Ey zalimler şunu iyi bilin ki zulümle abat olunmaz ve biz şunu da söyleriz, zalimler için yaşasın cehennem. Dünya zalimlere kalmaz, mazlumun ahı eninde sonunda sizi alaşağı eder. Bizim itirazımız, isyanımız kendimiz için değil, dünyadaki bütün mazlumların sesiyiz, yürekten inanıyoruz ki haklıyız ve kazanacağız. Bu defa tarih güçlünün değil haklının zaferinin yazacak" şeklinde konuştu.

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Kaynak: haberinburada