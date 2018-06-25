Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu geceyi İstanbul'da geçireceği, Ankara'ya yarın gideceği ve balkon konuşmasını yarın yapacağı belirtilmişti. Ancak Erdoğan sonradan kararını değiştirerek, Ankara'ya bugün geçeceği ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor.

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Kaynak: haberinburada