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ERDOĞAN, BALKON KONUŞMASINI YAPMAK İÇİN ANKARA'YA GİDİYOR


Erdoğan, balkon konuşmasını yapmak için Ankara'ya gidiyor
Tarih : 25 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Erdoğan, Balkon Konuşmasını Yapmak İçin Ankara'ya Gidiyor(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu geceyi İstanbul'da geçireceği, Ankara'ya yarın gideceği ve balkon konuşmasını yarın yapacağı belirtilmişti. Ancak Erdoğan sonradan kararını değiştirerek, Ankara'ya bugün geçeceği ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor.

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Kaynak: haberinburada



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