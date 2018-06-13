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Erdoğan anahtarı teslim etti! Eren Bülbül'ün ailesine ev hediye edildi

ERDOĞAN ANAHTARI TESLİM ETTİ! EREN BÜLBÜL'ÜN AİLESİNE EV HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting için geldiği Trabzon'da şehit Eren Bülbül'ün ailesi için şehit olduğu yerde yaptırılan evin anahtarını anne Ayşe Bülbül'e teslim etti.

Tarih : 13 Haziran 2018, 21:00
Puan Ver : Erdoğan Anahtarı Teslim Etti! Eren Bülbül'ün Ailesine Ev Hediye Edildi(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi miting için geldiği Trabzon'da şehit Eren Bülbül'ün ailesi için şehit olduğu yerde yaptırılan evin anahtarını anne Ayşe Bülbül'e teslim etti.

GEÇTİĞİMİZ AĞUSTOS AYINDA TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Trabzon'un Maçka ilçesi Yolgören Mahallesi'nde geçtiğimiz Ağustos ayında terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül'ün saldırıya uğradığı yere Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 katlı bir ev yaptırıldı.

ERDOĞAN, EVİN ANAHTARINI ŞEHİDİN ANNESİNE TESLİM ETTİ

15 yaşındaki Eren Bülbül'ün hemen mezarı başında yapılan ve özel mimari ile inşa edilen evin tamamlanmasının ardından anahtar 24 Haziran seçimleri öncesi miting için Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından anne Ayşe Bülbül'e teslim edildi.

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Kaynak: haberinburada



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