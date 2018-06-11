ENVER AYSEVER: MUHARREM İNCE'YE OY VERECEĞİM
Eski televizyon sunucusu Enver Aysever, cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'ye oy vereceğini duyurdu.
Hükümeti eleştirmek için hiç bir fırsatı kaçırmayan Enver Aysever sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceğini açıkladı.
"HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI"
CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye oyunu vereceğini açıklayan Aysever, "Herkes hazır olmalı iş çok. Herkes taşın altına elini koymalı" ifadelerini kullandı.
İşte Aysever'in o paylaşımı;2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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