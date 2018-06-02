İzmir'in Menemen ilçesinde enişteleri ile kavga ettiği için emniyete götürülen adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İzmir'in Menemen ilçesinde, aile içi kavga sonrası götürüldüğü emniyet binası önünde ifade vermek için beklerken kalp krizi geçiren Savaş Ergat hayatını kaybetti.

ENİŞTELERİ İLE KAVGA ETTİKTEN SONRA RAHATSIZLANDI

Kazımpaşa Mahallesi 1. Hıdırlık Sokak 34 numarada oturan Savaş Ergat, enişteleriyle aile içi anlaşmazlık nedeniyle kavga etti. Olaya müdahale eden polis, tarafları emniyete götürdü. İfade için ailesiyle emniyet binası önünde bekleyen Savaş Ergat, bu sırada rahatsızlandı.

KALP KRİZİ GEÇİREN ADAM KURTARILAMADI

Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Ergat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KEMAN ÇALIP, HURDACILIK YAPARAK GEÇİNİYORDU

Düğünlerde keman çalıp, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Savaş Ergat'ın daha önce anjiyo olduğu ifade edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Aile yaşanan ölüm olayı nedeniyle şikayetçi oldu. Savaş Ergat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: haberinburada