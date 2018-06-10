8 milyar dolara mal olan enerjinin İpek Yolu TANAP, Salı günü Eskişehir'de hizmete açılıyor. 15 bin kişinin çalıştığı projeyle ilk etapta 16 milyar metreküp gaz taşınacak. Bunun 6 milyar metreküpünü Türkiye tüketecek.

İki dost ülke Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı 3 yıldır süren enerjinin İpek Yolu Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı törenle hizmete açılacak.

4 MİLYAR TASARRUF

TANAP için en başta 12 milyar dolarlık bir yatırım öngörülmüştü. Proje 8 milyar dolara tamamlandı. Böylece, 4 milyar dolar tasarruf edildi. Türkiye'de 20 il, 67 ilçe ve 600'e yakın köyden geçen TANAP büyüklüğü ile de gururlandırdı.

Salı günü 17.30'da Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki tesislerde dev bir törenle hizmete açılacak olan TANAP, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazının Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasını amaçlıyor. Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans- Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridoru'nu oluşturacak TANAP'ta şuan için boru hattı uzunluğu 1.850 kilometreyi buldu. Projede 15 bin kişi çalışırken, mesai saati ise 88 milyonu aştı.

KAPASİTE 31 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARILACAK

Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il, 67 ilçe ve 600'e yakın köyden geçen TANAP, Yunanistan sınırında Edirne'nin İpsala ilçesinde son buluyor.

Proje ile ilk etapta yıllık 16 milyar metreküp doğalgazın taşınması öngörülürken, bunun 6 milyar metreküplük bölümü Eskişehir ve Trakya bölgesindeki iki noktadan ulusal şebekeye bağlanarak Türkiye'de kullanılacak. Hattın taşıma kapasitesinin ilave yatırımlarla önce 24 milyar metreküpe ardından 31 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.

ALBAYRAK: İSTİKRAR LİDERLİK VE VİZYON

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TANAP'ın açılacağı tarihi ilk kez açıkladığında projenin öneminden de söz etmişti. Bakan Albayrak, TANAP'a ilişkin şunları söylemişti:

"Türkiye-Azerbaycan işbirliğiyle bu güçlü yatırım artık hayata geçiyor. Peki nasıl? İşte istikrar, işte güçlü liderlik, işte vizyon. Türkiye, bu üçünde sadece bölge coğrafyasında değil dünyada da sayılı rol modelliği olan ülkelerinden biri olmasıyla birlikte, onlarca yıllık bu hayal gerçek oldu. İnşallah 12 Haziran'da tüm paydaşlarımızın katılımıyla hayata geçecek. İnşallah, 25 Haziran sabahı Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için kurguladığı bütün projeleri hayata geçirmek için yeni bir başlangıç dönemi olacak. Daha çok gideceğimiz yol var."

RUS GAZININ YERİNİ AZERİ GAZI ALACAK

BOTAŞ, Azerbaycan'dan ithal ettiği 6 milyar metreküp gazı bu hat üzerinden taşıyacak. Halihazırda Bakü-Tiflis-Erzurum hattı iki ülkeyi birbirine bağlarken, BOTAŞ buradan her yıl 6.6 milyar metreküp gaz ithal ediyor. TANAP ile gelecek 6 milyar metreküple birlikte Türkiye'deki toplam tüketilecek Azeri gazının miktarı 12.6 milyar metreküpü bulacak. Böylece Rus gazının toplam tüketim içerisindeki payı düşecek. 30 Haziran'da ticari gaz akışının başlayacağı TANAP, bir sene sonra 2019 ortasında TAP'a da gaz vermeye hazır hale gelecek.

Kaynak: haberinburada