EN SIRA DIŞI MİLLETVEKİLİ ADAYI! TAKIM ELBİSE İLE DENİZE GİRDİ
Saadet Partisi'nin Ordu ikinci sıra milletvekili adayı Muammer Bilgiç diğer milletvekili adaylarından farklı bir kampanya hazırlayınca, tüm dikkatleri üzerine çekti.
TAKIM ELBİSESİYLE DENİZE GİRDİ
Takım elbiseyle Ordu sahilinde denize giren ve reklam filmi çeken Muammer Bilgiç, bu reklam çalışmasını sosyal medyadan duyurunca, sosyal medyada günün konusu oldu.
"ÇOK YAKINDA GÖSTERİMDE"
Muammer Bilgiç, paylaşımının altına "Dip dalga
bir Muammer Bilgiç filmi :)
yönetmen: muammer bilgiç
kamera: ct, yusuf şahin
ses: beytullah yadi
ışık: güneş ışığı
oyuncular: Veysel Ilhan, ahmet özkaya, bayram ortatepe, fatih sınay, melih ş, ali ş, ahmet kuşlu.
çok yakında gösterimde" ifadelerini ekledi.
Kaynak: haberinburada
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