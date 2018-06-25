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En büyük hüsranı o yaşadı, topladığı imza kadar oy alamadı

EN BÜYÜK HÜSRANI O YAŞADI, TOPLADIĞI İMZA KADAR OY ALAMADI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 110 bin 30 imza toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in resmi olmayan seçim sonuçlarına göre 98 bin 25 oy aldı.

Tarih : 25 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : En Büyük Hüsranı O Yaşadı, Topladığı İmza Kadar Oy Alamadı(5/10)1

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 110 bin 30 imza toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in resmi olmayan seçim sonuçlarına göre aldığı oy, topladığı imzanın gerisinde kaldı.

98 BİN 25 OY ALDI

Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza başvurusu yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, 110 bin 30 imza toplamıştı. Topladığı yeterli imza ile seçime giden Perinçek, aldığı oy ile çok şaşırttı. 110 bin 30 imza toplayan Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre 98 bin 25 oy aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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