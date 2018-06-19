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Emsal Niteliğinde Karar! Yavru Kediye Tecavüz Eden Sapık, Tutuklandı
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Emsal niteliğinde karar! Yavru kediye tecavüz eden sapık, tutuklandı

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR! YAVRU KEDİYE TECAVÜZ EDEN SAPIK, TUTUKLANDI

İstanbul'da 3 aylık kediye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sapık, çıkarıldığı mahkemece tutulandı. Bu suçtan Türkiye'de ilk kez tutuklama kararı çıktı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 23:00
Puan Ver : Emsal Niteliğinde Karar! Yavru Kediye Tecavüz Eden Sapık, Tutuklandı(7/10)3

İstanbul Eyüpsultan'da 3 aylık kediye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli B.Ç. tutuklandı. Bu arada, tecavüze uğrayan kedinin yapılan tedaviye rağmen kurtarılamayarak öldüğü öğrenildi.

3 AYLIK YAVRU KEDİYE TECAVÜZ EDEN SAPIK, TUTUKLANDI

3 aylık yavru kedinin sahibi Rafet Altınkaynak'ın şikayeti üzerine dün polis tarafından gözaltına alınan B.Ç. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli B.Ç. "Mala zarar verme" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu yapılan şüpheli B.Ç. "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme", "İşe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme (hayvana tecavüz)" suçundan tutuklandı.

MAHKEME TUTUKLAMA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Mahkeme gerekçesinde, şüphelinin sahipli hayvanı eziyet çektirerek öldürdüğü anlaşıldığı, somut olgu ve kuvvetli suç şüphesi, suçun toplumda oluşturmuş olduğu infial, suçun vahameti göz önüne alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.

"BU TUTUKLAMA KARARI TÜRKİYE DE BU SUÇTAN VERİLMİŞ İLK TUTUKLAMA KARARIDIR"

Sureci takip eden İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukat Özen Erdoğan, "Şüpheli, hayvana tecavüz, haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme(hayvana tecavüz) suçlarından somut olgu ve kuvvetli suç şüphesi olduğundan ve delilleri karartma ihtimali bulunduğundan, suçun toplumda oluşturduğu infial de göz önüne alındığından adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutuklanmıştır. Bu tutuklama kararı Türkiye de bu suçtan verilmiş ilk tutuklama kararıdır. Daha evvel sadece bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmişti" dedi.

KEDİ, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu arada, tecavüze uğrayan kedinin yapılan tedaviye rağmen kurtarılamayarak öldüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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