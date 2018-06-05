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Emlak Alım Satım Komisyonlarına Sınır Getirildi!
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emlak alım satım komisyonlarına sınır getirildi!

EMLAK ALIM SATIM KOMİSYONLARINA SINIR GETİRİLDİ!

Emlak sektöründe alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre komisyon, sözleşmede yer alan satış bedelinin KDV hariç yüzde 4'ünden fazla olamayacak.

Tarih : 05 Haziran 2018, 12:30
Puan Ver : Emlak Alım Satım Komisyonlarına Sınır Getirildi!(10/10)8


Emlak sektöründeki alım satım komisyonlarına yüzde 4 sınırı getirilirken, kiralama işlemlerinde ise hizmet bedeli, kira bedelinin KDV hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



DÜZENLEMEDE ŞARTLAR DEĞİŞTİRİLDİ



Buna göre, taşınmaz ticaretini, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar yapabilecek. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için yetkilinin, en az lise mezunu, iflas etmemiş, konkordato ilan etmemiş olması gerekecek. Emlak danışmanlığı yapmak için mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı da getirildi.



Yetki belgesi başvurusu, belge verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgelerle Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. İşletmenin belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilecek.



KOMİSYON YÜZDE 4'Ü AŞMAYACAK



Emlak ofislerinde olması gereken şartlar da belirlendi. İşletmelerde, bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması, arşiv bölümünün bulunması ve teknik donatılara sahip olması şartı aranacak. İşletmede ayrıca taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacak.



İşletmenin verdiği aracılık hizmeti sonucunda alıcı-satıcı ve kiracı-kiralayan ile işletme arasında sözleşme düzenlenecek. Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin KDV hariç yüzde 4'ünden fazla olamayacak.



3 AYLIK GEÇİŞ DÖNEMİ ÖNGÖRÜLDÜ



Kiralama işlemlerinde ise hizmet bedeli, kira bedelinin KDV hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.



İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilecek ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek. Düzenlemenin bu hükmü için 3 aylık geçiş dönemi öngörüldü.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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