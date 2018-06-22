Tutuklu vatandaşlar Atatürk Havalimanı'nda oy kullandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı olup Türkiye'de tutuklu bulunan vatandaşlardan bazıları da Atatürk Havalimanı'na getirilerek oy kullandırıldı.

OY KULLANIP GERİ GÖTÜRÜLDÜLER

Silivri Cezaevi'nden jandarmalar eşliğinde getirilen 23 tutuklu Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki geliş katında oylarını kullandıktan sonra tekrar cezaevlerine götürüldü.

Kaynak: haberinburada