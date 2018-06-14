EL SALVADOR'UN ESKİ FİSRT LADY'Sİ YOLSUZLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI
El Salvador'un eski Devlet Başkanı Mauricio Funes'in eşi Vanda Pignato, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un eski first lady'si tutuklanırken haber ülkeyi derinden sarstı.
EŞİ 351 MİLYON DOLARI ZİMMETİNE GEÇİRMİŞTİ
Polis, geçen yıl 351 milyon doları zimmetine geçirmekten suçlu bulunan eşi Funes'a yardım ettiği gerekçesiyle Pignato'nun mahkeme kararıyla tutuklandığını açıkladı.
BERAAT ETMİŞTİ
Geçen hafta savcılık, 2009-2014 yıllarında devlet başkanlığı yapan ve halihazırda kendisine sığınma hakkı veren Nikaragua'da yaşayan Funes ile 2 oğlu hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulunmuştu.
Funes ve oğlu Carlos Mauricio Funes, 29 Kasım'da gıyabında sebepsiz zenginleşmek ve zimmetine para geçirmekten suçlu bulunmuş ve devlete 420 bin dolar ödemeye mahkum edilmişti. Mahkeme, Funes ile oğlunun 10 yıl boyunca kamu görevinden men edilmesine de karar vermişti. First Lady Pignato ise aynı davada beraat etmişti.
Kaynak: haberinburada
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