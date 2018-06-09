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Ekvador Liginde Sahayı Arıların Basmasının Ardından Futbolcular Kendini Yere Bıraktı

EKVADOR LİGİNDE SAHAYI ARILARIN BASMASININ ARDINDAN FUTBOLCULAR KENDİNİ YERE BIRAKTI

Ekvador Serie B'de oynan Poroviejo-Manta maçının 28. dakikasında sahayı arılar bastı. Arıları gören futbolcular ve hakemler bir anda kendini yere bıraktı.

Tarih : 09 Haziran 2018, 23:30
Puan Ver : Ekvador Liginde Sahayı Arıların Basmasının Ardından Futbolcular Kendini Yere Bıraktı(7/10)3

Ekvador Seri B liginde oynanan Portoviejo-Manta maçının 28. dakikasında sahaya arıların girmesi sonucu hakemler dahil 22 oyuncu bir anda kendisini yere attı. Yaklaşık 1 dakika boyunca yerde kalan oyuncular daha sonra ayağa kalkarak mücadeleye devam etti.

FUTBOLCULAR BİR DAKİKA YERDEN KALKAMADI

Ekvador Seri B lig maçında sahaya giren arılar nedeniyle futbolcular, hakemler ve yedek kulübesi kendini yere bıraktı. Yaklaşık bir dakika boyunca yerde kalan futbolcular arıların gitmesinin ardından ayağa kalkarak maçı tamamladı.

Mücadele Manta'nın 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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