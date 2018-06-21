Türkiye'de OHAL için artık bir sebep kalmadığını belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, "OHAL'in kaldırılacak olması muazzam olumlu bir gelişme" dedi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dolarda son dalgalanmanın küresel koşullardan kaynaklandığını söyledi. Türkiye'de OHAL için artık bir sebep kalmadığını belirten Şimşek, "OHAL'in kaldırılacak olması muazzam olumlu bir gelişme" dedi.

Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"OHAL'İN KALDIRILMASI MUAZZAM BİR ŞEY"

Türkiye 15 Temmuz'dan sonra mecbur kaldı ve OHAL dönemine geçti. Biz bir gün daha istemiyoruz. OHAL'in kaldırılacak olması muazzam olumlu bir gelişme. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, bu taahhüdü verdiler. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü biz ne kadar OHAL teröre yönelik desek de, dışarıda manşetler üzerinden bakılıyor.

"TERÖR KORİDORU YIKILDI OHAL'E GEREK KALMADI"

Türkiye zaten terör koridorunu yıktı. Afrin, Münbiç... Şimdi terör koridoru yıkıldığına ve FETÖ ile mücadele konusunda başarılı olunduğuna göre Türkiye'de OHAL için bir sebep kalmadı.

Türkiye'de OHAL'in kalkması yatırımları, fon akışını ve algıyı olumlu etkileyecek. Zaten kurdaki değer kaybı önemli ölçüde algı bozulması ve bunun fon akışına olumsuz yansımasından kaynaklanıyor.

Kaynak: haberinburada