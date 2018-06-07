Kendilerine Uber Süsü Veren Hırsızlar 600 Çift Ayakkabı Çaldı
Gülen'in İade Dosyasını İnceleyen Chp'den İlk Açıklama
Ege'de Gerginlik Tırmanıyor! Sat Timlerine Emir Verildi: Hazır Olun
Çorba Olacaktı! Tencereden Çıkmaya Çalışan Kerevit Sıkışan Kolunu Koparıp Kaçtı
Afganistan'da Taliban İle Ramazan Bitene Kadar Ateşkes İlan Edildi
Son Dakika! Adalet Bakanı: Yıl Sonuna Kadar Bütün Fetö Davaları Bitecek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Süleyman Şah Türbesi Şartlar Oluştuğunda Taşınacak
Beşiktaş'ın Yeni Sezon Kampı İçin Avrupa'ya Gidiyor
Genç Kız, Kaza Yapan Motosikletin Altında Kalmaktan Bir Adımla Kurtuldu! O Anlar Kamerada
Acun Medya, Sosyal Medyada Elenen İsimleri Önceden Yayınlayan Kişileri Savcılığa Şikayet Etti
Öz Kızını Boğarak Öldüren Annenin Yeni Doğan Bebeğine Devlet Sahip Çıktı
Hdp'li Ahmet Şık: Seçim İkinci Tura Kalırsa Muharrem İnce'yi Destekleriz
Otel Terzisinin Feci Ölümü! İki Midibüs Arasında Sıkışarak Can Verdi
Erdoğan Talimatı Verdi: Yazın Öğrencilerden Yurt Ücreti Alınmayacak
Çocuğunun Oğlak Burcu Olacağını Öğrenen Hamile Kadın, Bebeğini Aldırmak İstedi
Kendall Jenner, Yakın Arkadaşları Gigi Hadid Ve Bella Hadid'in Erkek Kardeşiyle Öpüşürken Görüntülendi
İha'ya Son Bakış! Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Anında İmha Edildi
Ekonomistler, Merkez Bankasından Faiz Değişikliği Beklemiyor
Abd Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Meşru Menfaatleri İçin Yol Bulmalıyız
İmar Barışında Başvurular Yarın Başlıyor

Ege'de gerginlik tırmanıyor! SAT timlerine emir verildi: Hazır olun

EGE'DE GERGİNLİK TIRMANIYOR! SAT TİMLERİNE EMİR VERİLDİ: HAZIR OLUN

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Yunanistan'ın olası provokasyonunu önlemek için Ege Denizi'nde fırkateyn ve iki hücum bot, 7 gün 24 saat görev yaparken, SAT timlerine de "hazır ol" emri verildi.

Tarih : 07 Haziran 2018, 13:30
Puan Ver : Ege'de Gerginlik Tırmanıyor! Sat Timlerine Emir Verildi: Hazır Olun(6/10)2

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Yunanistan'ın olası provokasyonunu önlemek için Ege Denizi'nde fırkateyn ve iki hücum bot, 7 gün 24 saat görev yaparken, Su Altı Taarruz (SAT) timlerine de çıkabilecek görevler için "hazır ol" emri verildi.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde gerilimi artırmaya çalışan Yunanistan'a yönelik önlemlerini artırdı.

SAT TİMLERİNE "HAZIR OL EMRİ" VERİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "mavi vatan" olarak nitelendirilen denizlerdeki çalışmalar kapmasında Ege Denizi'nde bir fırkateyn ve iki hücum bot keşif ve gözetleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bunun yanı sıra bölgeye sevk edilen Su Altı Taarruz (SAT) timlerine de olası bir görev için "hazır ol" emri verildi. Ege'de ayrıca insansız hava araçlarıyla da düzenli kontrol sağlanıyor.

AKAR VE BAKAN CANİKLİ ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ardından da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doğu Akdeniz ve Ege'de görevli fırkateynleri ziyaret ederek, her türlü göreve hazır olunduğu mesajını verdi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ GÖZÜMÜZ KIRPMADAN YERİNE GETİRİRİZ"

Doğu Akdeniz ve Ege sularında icra edilen Beyaz Fırtına Tatbikatı'na katılan unsurları denetleyen Orgeneral Akar, iyi komşuluk ilişkileri içinde uluslararası hukuk kurallarına, ikili anlaşmalara, denizcilik kurallarına saygılı olarak faaliyetlerini yürüttüklerini belirtmiş, "Akdeniz'de, Ege'de bize düşecek bir görev olursa onu da vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz. Dolayısıyla bu konuda hiç kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

CANİKLİ: BUNA MASAADE EDEMEYİZ

TCG Giresun'da bahriyelilerle iftarda bir arala gelen Milli Savunma Bakanı Canikli de yanlış hesap yapılmaması uyarısında bulunarak, "Biz, her yerde olduğu gibi denizlerimizde ve sularımızda bu ülkenin menfaatlerini koruyacak her türlü tedbiri almak durumundayız ve alıyoruz. Bunlardan hiçbir şekilde taviz vermemiz söz konusu değil. Bazı ülkelerin, mahfillerin Bizans oyunlarının yeni versiyonlarını piyasaya sürerek bu sularda, denizlerde Türkiye'nin menfaatlerini ortadan kaldırmaya yönelik birtakım adımlar attıklarını zaman zaman görüyoruz. Buna müsaade edemeyiz, bu millet buna müsaade etmez." diye konuşmuştu.

Öte yandan Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsal farkındalığa sahip olmak, deniz güvenliğine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bir fırkateyn, hücumbot, denizaltı ve deniz karakol uçaklarıyla karakol görevi yerine getiriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ege  De  Gerginlik  Tırmanıyor  Sat  Timlerine  Emir  Verildi  Hazır  Olun    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER