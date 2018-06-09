Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneği 3 gün boyunca Gökova Körfezi'nde Kum köpek balıklarını görüntüledi. Köpek balıklarının yumurta bırakmak için Gökova Körfezi Boncuk Koyu'na geldiği öğrenildi.

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı. Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneği 3 gün boyunca gece gündüz Gökova Körfezi'nde yaptığı dalışlar sonucunda Kum köpek balıklarını görüntüledi. Köpek balıklarının yumurta bırakmak için dünyanın en ünlü üreme alanlarından biri olan Gökova Körfezi Boncuk Koyu'na geldiği öğrenildi.

KUM KÖPEK BALIKLARI 3 GÜN BOYUNCA GÖRÜNTÜLENDİ

Dünyanın en ünlü köpekbalığı koyu olduğu öğrenilen Gökova - Boncuk Koyu'na yumurta bırakmaya gelen kum köpek balıkları dalgıçlar tarafından görüntülendi. Köpek balıklarının yanı sıra Gökova Körfezi'nin güzelliklerini de gözler önüne seren çalışma 3 gün sürdü.

DALIŞ YAPAN EKİPLER KARIŞ KARIŞ KÖPEK BALIĞI ARADI

Üniversite öğrencileri ve BORABDER (Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneği ) tarafından Gökova Körfezi'nde dalış gerçekleştirildi. 3 gün boyunca gece gündüz Gökova Körfezi'nde dalış yapan ekipler deniz altında karış karış köpek balığı aradı. Gökova Körfezi'nin güzelliklerini de görüntüleyen dağlıçlar 3 günün sonundan kum köpek balıklarını görüntülemeyi başardı.

KUM KÖPEK BALIKLARI GÖKOVA KÖRFEZİ BONCUK KOYU'NDA ÜREME YAPIYOR

BORABDER Başkanı Mustafa uyar ise konuyla ilgili olarak, "Dünya'nın çok az noktasında üreme yapan Kum köpek balıklarının Gökova Körfezi Boncuk Koyu'nda üreme yaptığını Su Ürünleri Fakültesi tespit etti. Bu bilgileri aldıktan sonra Köpek balıklarını görüntülemek için çalışma başlattık." dedi.

EN AKTİF 2 ÜREME ALININDAN BİRİ

Gökova Boncuk Koyu, köpekbalığı koyu olarak uluslararası alanda ünlenmiş ve dünyada kuzeybatı Atlantik kıyıları ile en aktif 2 üreme alanından biri olma özelliği taşımaktadır.

Kaynak: haberinburada