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Edirneli Vatandaşlar Fotoğraf Çektirmek İçin Mor Tarlalara Koştu

EDİRNELİ VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN MOR TARLALARA KOŞTU

"Edirne Lavanta Tarla Günleri" etkinliğinde onlarca vatandaş lavantalar arasında fotoğraf çektirmek için mor tarlalara koştu.

Tarih : 07 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Edirneli Vatandaşlar Fotoğraf Çektirmek İçin Mor Tarlalara Koştu(10/10)6

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlediği "Edirne Lavanta Tarla Günleri" etkinliğinde onlarca kişi lavantalar arasında fotoğraf çektirmek için mor tarlalara koştu.

ÇOCUKLARA TOHUMLAR TANITILDI

Lavanta tarlası ziyaretleri, tarla konseri, lavanta hasadı, lavanta yağı üretimi gibi faaliyetlerin gerçekleşeceği programın ilk gününde çocuklara tohumlar tanıtıldı, lavantadan objelerle hediyelik tasarımlar yapıldı.

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTI

Etkinliğe katılan genç - yaşlı herkes lavantalar arasında fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğine inandıklarını söyledi.

"FOTOĞRAF SANATÇILARI VE RESSAMLARI BURADA BULUŞTURDUK"

Tarih ve kültür şehri Edirne'de gastronomi ve tarımsal turizmi çeşitlendirmek istediklerini bu amaçla etkinliği düzenlediklerini ifade eden Bacıoğlu, "Lavantanın gizemi, sihri ve çekiciliğini kullandık. Etkinliğimiz 4 gün sürecek. Bugün daha çok çocukları tarlalarla ve tarımla buluşturduk. Fotoğraf sanatçıları ve ressamları burada buluşturduk. İlgi, bizi sevindirdi. Edirne'nin lavanta kokabileceğini gösterdik." dedi.

Bacıoğlu, küçük bir lavanta köyü oluşturulması fikrinin de oluşmaya başladığını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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