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Eden Hazard, Belçika Milli Takımının Kaptanı Olduğunu Carrasco'ya Gösterdi

EDEN HAZARD, BELÇİKA MİLLİ TAKIMININ KAPTANI OLDUĞUNU CARRASCO'YA GÖSTERDİ

Belçika'nın Kosta Rika ile oynadığı maçta Eden Hazard, korner direğinin yakınında topla buluşan Carrasco'yu iterek takım arkadaşından meşin yuvarlağı aldı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 02:30
Puan Ver : Eden Hazard, Belçika Milli Takımının Kaptanı Olduğunu Carrasco'ya Gösterdi(5/10)1

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası öncesinde oynanan hazırlık maçında Kosta Rika ile karşılaştı.

Sahadan 4-1 galip ayrılan Belçika'da Eden Hazard ile Yannick Ferreira Carrasco ilginç bir an yaşandı.

EDEN HAZARD TAKIM ARKADAŞINI İTTİ

Karşılaşmanın 3-1 devam ettiği sırada korner direği yakınlarında topla buluşan Carrasco ilginç bir tepkiyle karşılaştı.

Belçika Milli Takımı kaptanı Eden Hazard, Carrasco'yu iterek meşin yuvarlağı takım arkadaşının ayağından aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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