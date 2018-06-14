Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz yorumcusu Ece Erken, bir arkadaşının isteği üzerine başörtü takarak mankenlik yaptı.

Güzel sunucu Ece Erken, bir eşarp markası için modellik yaptı. Yakın bir arkadaşının kurucusu olduğu marka için kamera karşısına geçen Erken, bu naları sosyal medya hesabından paylaştı.

"ARKADAŞIM İÇİN MANKENLİK YAPTIM"

Çekimlerden bir fotoğraf paylaşan Ece Erken altına şu notu yazdı: "Geçen senelerde Trt 1'de yaptığım programda baş bağlama tekniklerini benim üstümde göstermiştik hatırlarsınız. Şimdide arkadaşımın markasının eşarplarına bayıldım ve fotoğraf çekildim, sizle de paylaşayım istedim, kumaş ve renklere bayıldım. Arkadaşım için mankenlik yaptım."

53 BİN KİŞİ BEĞENDİ

Ece Erken'in eşarplı paylaşımı kısa sürede yaklaşık 54 bin kişi tarafından beğenildi.

İşte Ece Erken'in modellik yaptığı çekimden kareler...

Program çekiminden eşarp bağlama teknikleri için model olmuştu.

Kaynak: haberinburada