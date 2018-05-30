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Dünyanın En Yaşlı İnsanı Sigarayı Bırakmaya Çalışıyor

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI SİGARAYI BIRAKMAYA ÇALIŞIYOR

Güney Afrikalı Fredie Blom, yakında Guiness Rekorlar Kitabı'na yaşayan en yaşlı erkek olarak girecek. 114 yaşındaki Blom, uzun yıllardır içtiği sigarayı bırakmaya karar verdi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Dünyanın En Yaşlı İnsanı Sigarayı Bırakmaya Çalışıyor(10/10)6

Güney Afrikalı Fredie Blom, yakında Guiness Rekorlar Kitabı'na yaşayan "en yaşlı kişi" olarak girebilir. Ancak 114 yaşındaki adamın bundan daha büyük problemleri var; sigarayı bırakmak gibi.

ALKOLÜ BIRAKTI SİGARAYI BIRAKAMADI

Yıllar önce alkolü bırakmış olsa da Fredie Blom halen sigara içmeye devam ediyor ve alışkanlığından kurtulamadığını "Her gün iki ila üç 'ilaç' içiyorum" diyerek anlatıyor.

GAZETE KAĞIDINA SARILI TÜTÜN İÇİYOR

Blom'un "ilaç" dediği, gazete kağıdına sigara boyunda sarılan tütünden başka bir şey değil.

114 yaşındaki tiryaki "Kendi tütünümü sarıyorum çünkü sigaraları sevmiyorum" diyor:

BİR TÜRLÜ BIRAKAMIYOR

"İçimdeki sigara içme isteği çok fazla. Bazen kendime bırakacağım diyorum ama bu kendime söylediğim bir yalan aslında. Göğsüm bir duman almam için sürekli peşime düşüyor ve işte o zaman bir 'ilaç' yapmam gerekiyor."

Blom, "Bu tiryakiliğim için şeytanı suçluyorum çünkü o çok güçlü" derken yaramaz bir şekilde gülümsüyor.

'Ayaklarım dışında bir problemim yok.'

OLDUKÇA SAĞLIKLI

BBC'nin Güney Afrika muhabiri Mohammed Allie'nin, ziyaret ettiği 114 yaşındaki Blom ile ilgili gözlemi ise yaşlı adamın ne kadar sağlıklı ve dinç göründüğüne ilişkin.

Uzun boylu olan Blom'un yardımsız yürüdüğünü ve duyma güçlüğü dışında sorunu olmadığını anlatıyor.

REKORLAR KİTABINA GİRMEK ÜZERE

8 Mayıs'ta 114 yaşına basan adamın dünya üzerindeki "en yaşlı kişi" olup olmadığı ise Guinness yetkilileri tarafından tespit edilmeye çalışılıyor.



Bu ünvan daha önce, 15 Eylül 2017'de 117 yaşındayken hayatını kaybeden Jamaikalı Violet Moss-Brown'ın elindeydi.

"Ayaklarım dışında bir problemim yok. Eskisi gibi yürüyemiyorum" diyen Blom'un ünü yaşadığı bölgeye de yayılmış durumda. Politikacılar ziyaretine geliyor, mahallesindeki marketlerden hediyeler yollanıyor.

Londra'nın doğusunda 8 Mayıs 1904'te dünyaya geldiği belirtilen Fredie Blom'un doğum kayıtları Güney Afrikalı yetkililer tarafından da resmi olarak işleme konulmuş.

HER YEMEKTE ET VE SEBZE TÜKETİYOR

48 yıldır Blom ile evli 85 yaşındaki Janetta, eşinin "her yemekte et istediğini ama çokça da sebze tükettiğini" anlatıyor.

Eşine göre, Blom halen kendi yıkanıp kendisi giyinebiliyor ama yalnızca ayakkabılarını giymekte zorlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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