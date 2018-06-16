DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU ANGELİNA JOLİE, MUSUL'U GEZİP CAMİ ZİYARETİ YAPTI
Oscar ödüllü oyuncu ve BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Irak'ın Musul kentini gezdi. Jolie, kentteki Nuri el-Kebir Camisi'ni ziyaret ett
Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie Irak'ın Musul kentini ziyaret etti.
ÜNLÜ AKTRİS ANGELİNA JOLİE MUSUL'U GEZDİ
BMMYK iyi niyet elçisi ünlü aktris Angelina Jolie, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te işgal ettiği ve Temmuz 2017'de Irak ordusunun geri aldığı Musul kentini gezdi.
JOLİE, KENTTE CAMİ ZİYARETİ YAPTI
Kentin harabe olan sağ yakasındaki yoksul ailelere yardım dağıtan Jolie, kentteki Nuri el-Kebir Camisi'ni de ziyaret etti.
SAVAŞIN HARABEYE ÇEVİRDİĞİ KENTTEN AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI
Musul'u ilk kez ziyaret eden Jolie, savaşın yerle bir ettiği kentten hiçbir açıklama yapmadan ayrıldı. 3 yıl boyunca terör örgütü DEAŞ'ın harabeye çevirdiği kent, operasyon sırasında adete yerle bir edildi.
Kaynak: haberinburada
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