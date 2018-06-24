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Dünyaca ünlü ismin zayıflamak ne içtiğine inanamayacaksınız!

DÜNYACA ÜNLÜ İSMİN ZAYIFLAMAK NE İÇTİĞİNE İNANAMAYACAKSINIZ!

Gösteri dünyasındaki Barbie bebek modasının erkek versiyonu olan Ken Bebek akımının önde gelen temsilcisi olarak tanınan Rodrigo Alves, dudak uçuklatan kilo vermek için hamam böceği sütü içtiğini açıkladı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Dünyaca Ünlü İsmin Zayıflamak Ne İçtiğine İnanamayacaksınız!(8/10)4

Gösteri dünyasındaki Barbie bebek modasının erkek versiyonu olan Ken Bebek akımının önde gelen temsilcisi olarak tanınan Rodrigo Alves, dudak uçuklatan kilo verme sırrını açıkladı. İspanya'nın Marbella kentinde objektiflere takılan Rodrigo Alves "Hamam böceği sütü içiyorum. Çünkü bu süt hem çok iyi bir antioksidan hem de güçlü bir yaşlanma karşıtı" dedi.

"SÜT VEREN SADECE BİR TANE HAMAM BÖCEĞİ TÜRÜ VAR"

Rodrigo Alves, hamam böceği sütünün yararlarını anlatmayı da şöyle sürdürdü: "Hamam böceği sütü karbonhidrat ve şeker de içermiyor. Bu yüzden de Los Angeles'ta yaşayan ünlüler arasında çok popüler" diye konuştu. Her ne kadar ilk anda kulağa tuhaf gelse de hamam böceği sütü son yılların yükselen beslenme trendleri arasında ilk sırada yer alıyor. Hamam böceği sütü, son birkaç yıldır "süper besin" olarak nitelendiriliyor, Aslında tüm hamam böcekleri süt vermiyor. Sadece genç yaşta doğum yapan tek hamam böceği türü olan diploptera punctate yavrularını beslemek için süt üretiyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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