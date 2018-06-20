2016 yılında çıkardığı "Tuesday" adlı parçayla uzun süre gündemde kalan Burak Yeter, bir soygun hikayesi üzerine kurulu olan La Casa De Papel'in yeni aranjesini 22 Haziran'da tüm dijital platformlarda görücüye çıkaracak.

BURAK YETER KİMDİR?

Burak Yeter, 5 Mayıs 1982'de doğdu. Genç yaşta müzik eğitimi alan Yeter, 5 yaşında klasik piyano, 8 yaşındayken gitar çalmaya başladı.

Londra'ya yerleşerek ve SAE Institute'dan ses mühendisliği alanında yüksek lisans yapan Yeter, 22 yaşındayken Burn ve MTV Dance Heat DJ Contest 2004'ü kazanarak tanınmaya başladı. Aynı yıl, Miller Master Dj Yarışması'ndan sonra EDM sahnesinde kendine saygın bir yer kazandı.

Connection Records DJ School'un Ceo'su olarak bugüne kadar yaklaşık 2 bin sertifikalı öğrenci yetiştiren Yeter, 2010 yılında 16. Kral TV Yıllık Müzik Ödülleri'nde Ajda Pekkan şarkısı Oyalama Beni 'nin remixiyle "En İyi Yeni Remix Ödülü"nü kazandı.

Ayrıca Producer ve DJ kategorisinde "En İyi Yeni Ödül"e değer görülen Yeter, 2012'de Hot Rod'da oynadığı "Mr. International" adlı yeni teklisi için bir video çekti ve 2012'de bir başka Ajda Pekkan şarkı remixi "Arada Sırada" ile 18. Kral TV Yıllık Müzik Ödülleri'nde "En İyi Remix Ödülü"nü kazandı. Aynı yıl remix albümü "Blue"yu piyasaya sürdü.

"Tuesday" teklisi ile 30'dan fazla farklı ülkede iTunes, Spotify, Shazam, Apple Müzik ve YouTube'da 1 numaraya ulaşan Yeter'in hazırladığı "Tuesday" 2016 yılının en dikkat çekici şarkılarından biri haline geldi.

"Tuesday" parçası aynı zamanda Sony Müzik Rusya tarafından "Platinum Sales Award", Warner Music Finland tarafından "Gold Sales Award", Almanya'da "Platinum Sales Award" ödüllerini aldı.

Kaynak: haberinburada