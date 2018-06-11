Dünya liderlerinin beden dili danışmanı Mark Bowden, Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'ın sorularını yanıtladı. Bowden, Türk liderlerin beden dilini yorumladı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: KONTROLLÜ, GÜVENLİ

Çok simetrik, elleri hep açık ve büyük mimikler kullanıyor. Elleri hep "gerçeklik alanı" dediğimiz bölge içerisinde hareket ediyor, yani boynundan aşağı belinden yukarıda. Tüm bunlar güven inşa etmek açısından iyi. Tüm bunlar güven inşa etmek açısından iyi. Aynı zamanda hem sakin hem iddialı. Aynı zamanda hem sakin hem iddialı. Erdoğan'ı izlediğimde "çok kontrollü, hiçbir şeyi şansa bırakmıyor" izlenimi uyandırdı. Sanırım ekibi vücut dili konusunda hayli çalışmış.

DEVLET BAHÇELİ: SERT, TELKİN EDİCİ

Tavırlarından sıkı bir milliyetçilik seziyorum, biliyorsunuz siyasi tarihini de inceliyoruz şimdiki liderleri analiz etmek için. Daha klasik dönem milliyetçileri gibi konuşuyor. Sert bir mizacı var.Bazen sesinin sınırlarını zorluyor. Konuşurken birden heyecanlanıyor, sesi yükseliyor ve bazen çatlıyor. Eğer onunla çalışıyor olsaydım kesinlikle kendisine sesinin çatlamasına mani olmasını, daha kontrollü olmasını önerirdim.

MUHARREM İNCE: TUTKULU, ENERJİK

Avantajlı olduğu konulardan biri de sürekli elleriyle ve görsellerle betimleme yapması. Söylediği şeyleri insanların zihninde canlandırıyor. Beyin bunu çok sever. Bu nedenle halka mesajını aktarması çok kolay. Ayrıca sahneden halka doğru sık sık eğiliyor. Mesela Erdoğan daha çok dik duruyor, "Ben buradayım, siz gelin" diyor. İnce'yse "Ben size geliyorum" mesajı veriyor. Vücut dili üzerine fazla çalışılmamış, mimik ve jestleri doğal.

MERAL AKŞENER: BİRLEŞTİRİCİ, ANAÇ

Bir davranışında sembolizm var. Kalabalığa eğiliyor ve tülbentleri topluyor. Açıkçası tülbentlerin derin anlamını bilmiyorum ama "Sizden aldım ve hepsini bir araya topladım" diyor. Akşener'in bu davranışı hayli olumlu. Fakat tülbentleri elinde çok uzun süre tuttuğu için avuç içlerini, açık el jestini göremiyoruz.Onunla çalışsaydım mitingde bir süre sonra tülbentleri elinden alırdım.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: BİLGE, GELENEKSEL

Ellerini sık sık çok geniş açıyor, kesinlik hareketini yapıyor. Bazen elleriyle konuştuğu şeyleri tasvir ediyor. Modern demokrasilerde sakal ve bıyık çok işe yaramıyor. Bu tür liderlerin seçilme oranı istatistiklere göre çok düşük. Bu nedenle eğer sakallı bir lider bana gelirse hemen kesmesini rica ediyorum. Karamollaoğlu'nun bırakmasını anlıyorum çünkü daha geleneksel görünmek istiyor ya da yaşı nedeniyle bilge olduğunu göstermek istiyor olabilir.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: İDDİALI, AKILCI

Onda benim en çok dikkatimi en çok çeken şey, vücut dilinin Erdoğan'la benzeşmesi oldu. Tabii ki siyasi mesajlar üzerinden bu analizimi yapmıyorum biliyorsunuz, sadece vücut hareketlerini inceledim. Beden dili üzerine çalışılmış. Hayli kontrollü, sakin ve iddialı. Elleri "gerçeklik alanı" içerisinde hareket ediyor. Sık sık kesinlik hareketini yapıyor, akıllıca üzerine düşünülmüş kararlar aldığını vurguluyor.

Kaynak: haberinburada