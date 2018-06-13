Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu İngiliz Tyson Fury, 32 ay sonra çıktığı ilk müsabakada Arnavut rakibi Sefer Seferi'yi yendi. Sadece dört round süren karşılaşmada rakibinin bırakmak zorunda kaldığı maçı kazanan Tyson Fury, uzun bir aradan sonra çıktığı ringlere harika bir dönüş yaptı. Ancak Fury ile Seferi ringde kapışırken, tribünlerde de hareketlenme oldu. 15 kişinin birbirine girdiği bir kavgaya dönüşen tartışma, Fury'nin maçı bırakıp kavgayı izlemesine neden oldu.

FURY MÜSABAKADAN KOPTU

İngiltere'nin Manchester kentiyle yapılan Fury-Seferi maçına tribünlerde yaşanan kavga damga vurmuş oldu. Fury'nin geri dönüş maçı olarak gösterilen karşılaşmada çıkan kavga, boksörlerin bile birbirlerine yumruk atmayı durdurmasına neden oldu. Yumruk ve tekmelerin konuştuğu tribündeki kavgayı izlemeye koyulan Fury ve Seferi, bir anlığına da olsa kendi aralarındaki müsabakadan koptu.

Güçlükle sakinleştirilen kavga sonrası dövüşe kaldıkları yerden devam eden Fury ve Seferi, dört raund süren bir maça imza attı. Rakibini yenen Fury, kariyerindeki 26. galibiyetini aldı.

32 AY CEZADAN SONRA

2015 yılının kasım ayında Ukraynalı Wladimir Klitschko'yu yenerek Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonu unvanlarını kazanan Fury, 30 Eylül 2016'da doping testinin pozitif çıkması nedeniyle ceza almıştı. Uyuşturucu kullandığını itiraf eden İngiliz boksör, ceza kararının ardından WBA ve WBO ağır sıklet boks şampiyonu unvanlarını gönüllü olarak bırakmıştı.

Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı, ocak ayında Fury ile yapılan görüşmenin ardından İngiliz boksöre, askıya alınan lisansının geri verilmesini kararlaştırmıştı.

Kaynak: haberinburada