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Dünya Kupasının ilk golü geldi

DÜNYA KUPASININ İLK GOLÜ GELDİ

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasının açılış maçında ilk gol, Suudi Arabistan ağlarını sarsan Rus futbolcu Gazinskiy'den geldi.

Tarih : 14 Haziran 2018, 19:30
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Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası, Rusya - Suudi Arabistan karşılaşmasıyla başladı.

Arjantin Futbol Federasyonundan Nestor Pitana'nın yönettiği karşılaşmada turnuvanın ilk golü, 12. dakikada ev sahibi ekipten geldi.

GAZINSKIY TOPU AĞLARA YOLLADI

Sol kanattan Zhirkov'un yaptığı ortada Gazinskiy, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Bu golün ardından Rus futbolcular gole sevinirken orta hakem, golü verdikten sonra Video Yardımcı Hakem Sisteminin onayını bekledi.

GOLE ONAY ÇIKTI, MAÇ YENİDEN BAŞLADI

Video Yardımcı Hakem Sisteminin gole onay vermesinin ardından mücadele yeniden başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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