Wolfsburg, Mario Gomez'in Boşluğunu Doldurdu
Bahçeli'den Seçim Mesajı: Tuzak Bozuldu, Komplo Püskürtüldü
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Ve Bakanlarla Bir Araya Geldi, Toplantı 6 Saat Sürdü
Şampiyonlar Liginde Artık Alkollü İçecekler Serbest Olacak
Fenerbahçe, Guingamplı Grenier'e Talip Oldu
Giresunspor 6 Oyuncuyla Sözleşme İmzaladı
Chp'li Vekil İstifa Çağrısının Ardından Genel Merkez Önünde Oturma Eylemi Başlatıyor
Gaziantep'te Dev Çekirge Şaşkına Çevirdi
Son Dakika! Abd Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arayarak Tebrik Etti
Hollanda'da Burka Ve Peçe Yasağı Onaylandı
Akom'dan Son Dakika Açıklaması: İstanbul'da 30 Dakika İçinde Sağanak Başlayacak, Dolu Beklenmiyor
Dünya Kupasında Zorlu Maç; Danimarka - Fransa
Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan Bahçeli'ye Sert Tepki: Çekinmiyoruz, Korkmuyoruz!
Fetö'den Yargılanan Atalay Hatırlamıyorum Dedi, Davanın Seyri Değişti
Chp'de İsyan Büyüyor, Seçmen İnce'yi İstiyor
Sevgilisi Kaçtı, Ceyda Korkmadan Eline Aldı
Dünya Kupasında Statları Karıştıran 2 Taraftar, Kabusu Yaşadı
Hdp, Hatay'da İlk Kez Milletvekili Çıkardı
Şehit Cevdet Canördek Son Yolculuğuna Uğurlandı, Şehidin Babasının Gözyaşlarını Komutan Sildi
Hain Saldırıda Askerimizi Şehit Eden 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Dünya Kupasında Zorlu Maç; Danimarka - Fransa

DÜNYA KUPASINDA ZORLU MAÇ; DANİMARKA - FRANSA

Dünya Kupası C Grubu son maçında Danimarka, Fransa ile karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Tarih : 26 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Dünya Kupasında Zorlu Maç; Danimarka - Fransa(10/10)6

2018 FIFA Dünya Kupasında C Grubunda Danimarka ile Fransa karşı karşıya geliyor.

Saat 17.00'de başlayan mücadele Başkent Moskova'da bulunan Luzhniki Stadında oynanıyor.

AVUSTRALYA - PERU MAÇI DA BAŞLADI

C Grubunun diğer maçında ise Avustralya, Peru ile karşılaşıyor. Grupta 1 puanı bulunan Avustralya, üst tura çıkmak Peru'yu devirerek Danimarka'nın kaybetmesini bekleyecek. Aynı saatte başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

DANİMARKA - FRANSA CANLI ANLATIM

1' Mücadelenin ilk yarısı hakemin düdüğüyle başladı.

İLK 11'LER:

DANİMARKA:

Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Jorgensen, Stryger, Delaney, Braithwaite, Eriksen, Sisto, Cornelius

FRANSA:

Mandanda, Sidibe, Kimpembe, Varane, Hernandez, Nzonzi, Kante, Lemar, Griezmann, Dembele, Giroud

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Kupasında  Zorlu  Maç;  Danimarka  -  Fransa    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER