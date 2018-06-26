DÜNYA KUPASINDA ZORLU MAÇ; DANİMARKA - FRANSA
Dünya Kupası C Grubu son maçında Danimarka, Fransa ile karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
2018 FIFA Dünya Kupasında C Grubunda Danimarka ile Fransa karşı karşıya geliyor.
Saat 17.00'de başlayan mücadele Başkent Moskova'da bulunan Luzhniki Stadında oynanıyor.
AVUSTRALYA - PERU MAÇI DA BAŞLADI
C Grubunun diğer maçında ise Avustralya, Peru ile karşılaşıyor. Grupta 1 puanı bulunan Avustralya, üst tura çıkmak Peru'yu devirerek Danimarka'nın kaybetmesini bekleyecek. Aynı saatte başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
DANİMARKA - FRANSA CANLI ANLATIM
1' Mücadelenin ilk yarısı hakemin düdüğüyle başladı.
İLK 11'LER:
DANİMARKA:
Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Jorgensen, Stryger, Delaney, Braithwaite, Eriksen, Sisto, Cornelius
FRANSA:
Mandanda, Sidibe, Kimpembe, Varane, Hernandez, Nzonzi, Kante, Lemar, Griezmann, Dembele, Giroud
Kaynak: haberinburada
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