Sahile Vuran Ölü Yunusu Gören Vatandaşlar Telefona Sarıldı
Türkiye'nin Konuştuğu Maganda İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Dünya Kupasında Unutulmayacak Maç! 90+1'deki Gol Çıldırttı
Cübbeli Ahmet Hoca, Tatil Cennetinde Görüntülendi
Ali Özbir'den 'karına Yakışmıyorsun' Diyen Takipçisine Tokat Gibi Cevap
Minik Leyla Her Yerde Aranırken Beyaz Minibüsün Sırrı Çözüldü
Şenol Güneş, Galatasaray'la Sözleşmesi Biten Futbolcuyu İstedi
Seçime Saatler Kala Muhalefetin Anketçisinden Sürpriz Oran!
Son Dakika! Erdoğan: Bugün Kandil'deyiz, Yarın Gerekirse Sincar'da
Polisin, Selde Mahsur Kalan Vatandaşı Sırtında Taşıdığı Anlar Kamerada
3. Havaalanı İle Birlikte 25 Bin Tl Maaşla Bin Kişi İşe Alınacak
Deniz Baykal, Seyyar Sandıkta Oy Kullanacak
Bakan Özhaseki, İmar Barışı'na Başvuru Sayısının 1 Milyonu Aştığını Açıkladı
Mehmetçik Kandil'in Kapısına Dayandı, İlk Görüntüler Geldi
Dünya Kupasında Zorlu Maç Başladı
Figen Yüksekdağ, Cezaevinden İlk Kez Fotoğraf Paylaştı!
En Sıra Dışı Milletvekili Adayı! Takım Elbise İle Denize Girdi
Perinçek'ten Atatürk İmzası Altında Kürtçe Türkü
Lüks Yaşamıyla Dikkat Çeken Eski Uzman Çavuş, 233 Kg Eroinle Yakalandı

Dünya Kupasında unutulmayacak maç! 90+1'deki gol çıldırttı

DÜNYA KUPASINDA UNUTULMAYACAK MAÇ! 90+1'DEKİ GOL ÇILDIRTTI

Dünya Kupasında Brezilya, maç boyunca birçok pozisyon bulduğu Kosta Rika'yı uzatmada bulduğu gollerle 2-0 yendi.

Tarih : 22 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Dünya Kupasında Unutulmayacak Maç! 90+1'deki Gol Çıldırttı(9/10)5

FIFA Dünya Kupası E grubu ikinci maçında Brezilya, Kosta Rika'yı 90+1'de Coutinho ve 90+7'de Neymar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan mücadelenin başından beri üstün futbol sergileyen ve birçok gol pozisyonundan sonuç alamayan Sambacılar, 90+1'de Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Neymar 90+7'de son sozü söyledi: 2-0

Brezilya bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Kosta Rika ise 0 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Kupasında  Unutulmayacak  Maç  90+1  Deki  Gol  Çıldırttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER