2018 Dünya Kupası A Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan'ı 23'üncü dakikada Luis Suarez'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Uruguay bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı ve son 16'ya kalmayı garantiledi.

MUSLERA'LI URUGUAY, SUUDİ ARABİSTAN İLE KARŞILAŞTI

Son dakika golüyle Salah'ın oynamadığı maçta Mısır'ı mağlup edip, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasından 3 puanı almayı başaran Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, ikinci maçında Suudi Arabistan'la kozlarını paylaştı.

URUGUAY MÜCADELEYE HIZLI BAŞLADI

İlk maçında turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya'ya 5-0 yenilen Suudi Arabistan maça en azından bir puan ümidiyle çıktı.

Mücadelede Uruguay rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koydu. Özellikle ilk yarıda daha fazla gol pozisyonlarına girdiler.

URUGUAY 23. DAKİKADA SUAREZ'İN ATTIĞI GOLLE İLE 1-0 ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin 23. dakikasında golcü futbolcu Luis Suarez sahneye çıktı ve skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

İlk yarı bu sonuçla sona erdi. 2. yarıda ise Uruguay daha düşük bir tempoda oynayınca futbol adına oldukça sıkıcı bir yarı geçti.

Mücadelede başka gol olmayınca 1-0'lık skorla Urugay galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı.

MUSLERA OLDUKÇA RAHAT BİR MAÇ ÇIKARDI

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera'ya ise bu maçta fazla iş düşmedi ve oldukça rahat bir maç çıkardı.

RUSYA VE URUGUAY SON 16'YA KALMAYI GARANTİLEDİ

Bu sonuçla hem Rusya hem de Uruguay bir üst tura çıkmayı garantiledi. Mısır ve Suudi Arabistan ise grupta puanla tanışamadılar.

Kaynak: haberinburada