2018 Dünya Kupasında Sırbistan ile İsviçre kozlarını paylaştı. Kaliningrad Stadı'nda oynanan mücadelede İsviçre 90. dakikada bulduğu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Müsabakada Sırbistan'ın golünü 5. dakikada Aleksandar Mitrovic, İsviçre'nin gollerini ise 52. dakikada Granit Xhaka ve 90. dakikada Shaqiri kaydetti.

SIRBİSTAN 3 PUANDA KALDI

Bu sonuçla ilk maçta Kosta Rika'yı mağlup eden Sırbistan'ın puanı 3'te kaldı. Brezilya ile oynadığı ilk maçtan da 1 puanla ayrılan İsviçre toplam puanını 4'e yükseltti ve Brezilya ile liderliği paylaştı. Grubun son maçında 4 puanlı Brezilya, Sırbistan ile karşılaşırken İsviçre, henüz puanı bulunmayan Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: haberinburada