DÜNYA KUPASINDA SIRBİSTAN'A SON DAKİKA ŞOKU!
Dünya Kupasında İsviçre, Sırbistan'ı 89. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
2018 Dünya Kupasında Sırbistan ile İsviçre kozlarını paylaştı. Kaliningrad Stadı'nda oynanan mücadelede İsviçre 90. dakikada bulduğu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Müsabakada Sırbistan'ın golünü 5. dakikada Aleksandar Mitrovic, İsviçre'nin gollerini ise 52. dakikada Granit Xhaka ve 90. dakikada Shaqiri kaydetti.
SIRBİSTAN 3 PUANDA KALDI
Bu sonuçla ilk maçta Kosta Rika'yı mağlup eden Sırbistan'ın puanı 3'te kaldı. Brezilya ile oynadığı ilk maçtan da 1 puanla ayrılan İsviçre toplam puanını 4'e yükseltti ve Brezilya ile liderliği paylaştı. Grubun son maçında 4 puanlı Brezilya, Sırbistan ile karşılaşırken İsviçre, henüz puanı bulunmayan Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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