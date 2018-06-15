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DÜNYA KUPASINDA NEFES KESEN MAÇ! RONALDO'YU DURDURAMADILAR


Dünya Kupasında nefes kesen maç! Ronaldo'yu durduramadılar
Tarih : 15 Haziran 2018, 23:20
Puan Ver : Dünya Kupasında Nefes Kesen Maç! Ronaldo'yu Durduramadılar(5/10)1

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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