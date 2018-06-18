DÜNYA KUPASINDA KAPTAN TAKIMINI KURTARDI
Dünya Kupasında İngiltere, Tunus'u 90+1. dakikada Harry Kane'in attığı golle mağlup etti.
2018 Dünya Kupasında İngiltere ile Tunus karşı karşıya geldi. Volgograd Arena'da oynanan mücadeleyi İngiltere 2-1 kazandı.
HARRY KANE TAKIMINI KURTARDI
Müsabakada golleri İngiltere'de 11. ve 90. dakikada Harry Kane ve Tunus'ta 35. dakikada penaltıdan Ferjani Sassi kaydetti. Bu sonuçla İngiltere sahadan 3 puanla ayrıldı.
BELÇİKA GRUPTA LİDER
Grubun diğer maçında Belçika, Panama'yı 3-0 mağlup etti. Grupta Belçika gol averajıyla lider durumda yer alırken onu İngiltere izledi.
Kaynak: haberinburada
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