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Dünya Kupasında İspanya, Fas ile 2-2 Berabere ve B Grubunu Lider Tamamladı

DÜNYA KUPASINDA İSPANYA, FAS İLE 2-2 BERABERE VE B GRUBUNU LİDER TAMAMLADI

Dünya Kupası B Grubu maçında İspanya, Fas ile 2-2 berabere kaldı ve ve grubu lider bitirdi. Matadorlar bu sonuçla A grubunu ikinci sırada tamamlayan Rusya'nın rakibi oldu.

Tarih : 25 Haziran 2018, 23:30
Puan Ver : Dünya Kupasında İspanya, Fas İle 2-2 Berabere Ve B Grubunu Lider Tamamladı(5/10)1

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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